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GONE.Fludd, Валерий Меладзе, «Би-2» и две Кати «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем в ультракоротком формате рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: отличные синглы от солисток ГШ и «Обе две», обсуждаемые пластинки GONE.Fludd и Леди Гаги, интересный сборник от лейбла «Домашняя работа», а также много духоподъемных песен к окончанию карантина. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!