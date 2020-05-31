GONE.Fludd, Валерий Меладзе, «Би-2» и две Кати «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем в ультракоротком формате рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: отличные синглы от солисток ГШ и «Обе две», обсуждаемые пластинки GONE.Fludd и Леди Гаги, интересный сборник от лейбла «Домашняя работа», а также много духоподъемных песен к окончанию карантина. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
Kate NV «Планы»
Этот абсурдно-балаганный как бы выпуск новостей явно метит на звание одного из лучших клипов года, а, судя по песне и предыдущим синглам, сольный альбом вокалистки ГШ Кати Шилоносовой войдет в топы русскоязычных записей 2020-го.
GONE.Fludd «Soulcalibur Luv»
Мысль о том, что русский рэп в кризисе, не нова и уже стала общим местом. Свежие альбомы от лидеров жанра — Boulevard Depo и GONE.Fludd — скучны и предсказуемы, что, впрочем, не мешает им бить рекорды прослушиваний в стримингах. Лучший факт о пластинке «Voodoo Child» — она вдохновлена одноименной песней Джими Хендрикса.
Леди Гага «Babylon»
На шестой пластинке Гага отдает дань электронике прошлого, и, пожалуй, даже слишком картинно. Поп-музыка в отсутствие новых идей воспроизводит сама себя — то тут, то там всплывают тени детройтской техно-сцены и манчестерского клуба Hacienda, где-то мерещится Мадонна, Кайли, Daft Punk. Как говаривал классик, я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон.
«Обе две» «Кавказ»
Любовь с алкоголем по мотивам рассказа Бунина и Кикабидзе на обложке — изысканная, беспокойная и, по собственным словам, «самая больная» песня группы Кати Павловой.
Петар Мартич «Как гулять с собакой (в том числе чужой) во время эпидемии»
Московский лейбл «Домашняя работа» выпустил карантинный сборник треков своих артистов, разношерстный, но весьма увлекательный по составу — от шугейза группы «Сияние» до техно певицы Ушко. Интересные открытия — Sapfir и Plaisir Douteux. Ну, а главные приманки, конечно, треки от основателей лейбла — группы «Пасош» и их лидера Петара Мартича.
Слушать сборник «Домашняя работа № 2» целиком: все платформы
SunSay & The Soul Surfers «Не переживай!»
Участник 5'nizza и «Качевников» Андрей Запорожец затеял новый проект с нижегородской группой, которая удивительно тонко и точно чувствует американский соул 1960-х. Альбом обещает быть душевным и солнечным!
«Би-2» «Депрессия»
Внезапно хорошая поп-песня — хотя больше бы этой аранжировке пришелся не столь надуманный текст. «Эрзац мечты» и «штиль эмоций»? Серьезно?!
Kedr Livanskiy «Ivan Kupala (New Day)»
Главный музыкальный сайт планеты Pitchfork на этой неделе опубликовал большой материал о московской электронщице Яне Кедриной. Она закрепила успех новым видео.
Валерий Меладзе «Вижу солнце»
Автор нашего любимого инстаграма по музыкальной части стал выступать редко, но все еще метко. Будем петь и будем жить, вы только пишете почаще, Валерий Шотаевич!
«Со мною вот что» «На улице после болезни»
И в завершение еще одна хорошая песня в стиле ретро — и опять же о том, как будет хорошо, когда все выйдут на улицу после карантина.