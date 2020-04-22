Песню «Сто шагов назад» перевели на английский. Теперь Валерием Меладзе и «ВИА Грой» сможет насладиться весь мир

Англоязычные слушатели наконец-то смогут насладиться музыкой Валерия Меладзе. Пользовательница тиктока Юлия Soloveitchik перевела на английский песню «Притяженья больше нет» (она же «Сто шагов назад»), записанную с «ВИА Гра». Soloveitchik исполнила новую версию песни на гитаре (а ее кошка в это время просто лежала рядом и слушала).

Иностранцев, которым понравится Меладзе, нужно сразу же направлять в инстаграм певца. Это все еще лучший аккаунт в интернете — мы проверяли.