«Дочь», Муджус, Little Big, St. Vincent и IOWA «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: очередной танцевальный блокбастер от Little Big, дебют замечательного коллектива «Дочь», трибьют Анне Ахматовой, супергруппа Бруно Марса и Андерсона Паака, альбом Муджуса и поздравление с 8 марта от Скриптонита и сотоварищей.
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«Дочь» «Окна»
Весьма затейливая весенняя босанова от группы-дебютанта во главе с бывшей вокалисткой «Краснознаменной дивизии» Яной Смирновой. Метафорическая история прощания со старыми игрушками, отзывающаяся щемящей красотой и ностальгией по утерянному беззаботному детству и домашнему уюту. Прекрасный старт, и в окнах брезжат незаурядные перспективы.
Муджус «Ласточки»
Раз в пятилетку отличный электронный музыкант Роман Литвинов (он же Mujuice или Муджус) выпускает песенную пластинку — для тех, кто считает его новым Цоем, это воспринимается как некое откровение и слепок времени. В очередном альбоме из этой серии — много готики и (вынесенной в заглавие) меланхолии, зацикленности на числе 13 и Останкинской башне, ворох традиционно скупых строчек-лозунгов и магистральная мысль «мы проиграли, но еще на что-то надеемся». Этот творческий метод давно исследован и уже несколько наскучил, но хорошие песни здесь правда встречаются — см., например, «Zodiac», где в припеве пушки делают «ра-та-та-та-та», или «Ласточки» с беспросветным рефреном «Ласточки летят, будущего нет — 20 лет подряд будущего нет». Впрочем, Муджус зачем-то испуганно снимает с себя всякую ответственность, помещая эту строчку в кавычки как цитату.
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Silk Sonic «Leave the Door Open»
Две звезды, две светлых повести заокеанской эстрады — Бруно Марс и Андерсон Паак — воскрешают старорежимный американский соул, а вместе с ним и назойливую мечту аудиофилов о «теплом ламповом звуке» (который в названии их супергруппы становится шелковым). Аж мед по экрану сочится!
IOWA «Дверь полуоткрыта»
У группы Екатерины Иванчиковой есть удивительная способность — в хорошем смысле присваивать, подстраивать под себя и превращать в блестящий поп-хит тексты любого стиля и сложности. Взять хоть недавнее «Возьми на радость из моих ладоней» Осипа Мандельштама, хоть «Дверь полуоткрыта» из нового трибьюта Анне Ахматовой.
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Little Big «Sex Machine»
В день, когда выбирают нового участника «Евровидения» от России, прошлогодние несостоявшиеся фавориты конкурса бомбят ютьюб очередным беспроигрышным евродэнсом. Они что-то знают?!
St. Vincent «Pay Your Way In Pain»
В мае Энни Кларк возвращается после длительного затворничества с шестым альбомом «Daddyʼs Home» — он посвящен освобождению ее отца, который провел девять лет в тюрьме за махинации с ценными бумагами. Премьерный сингл отдает гламурным флером 1970-х, вызывая отчетливые ассоциации с Дэвидом Боуи и, конкретно, с песней «Fame».
Japanese Breakfast «Be Sweet»
Дурашливая пародия на «Секретные материалы» под безотказный синтипоп 80-х — вот рецепт стопроцентного инди-хита от симпатичного проекта американки с корейскими корнями Мишель Заунер. В клипе ее напарницей выступает фронтвумен панк-группы Mannequin Pussy Мариса Дабис.
No Rome «Spinning»
Резидент модного лондонского лейбла Dirty Hit филиппинец Гвендолин Ром Вирай Гомез с каждым новым треком все сильнее повышает свой профессиональный статус. На этот раз ему подпевают сама Чарли XCX и лидер The 1975 Мэттью Хили.
«Курара» «СРБ»
Хмурые уральцы заныривают в нежданные философско-синтезаторные дали, рисуя мрачную антиутопию на тему непреодолимой цикличности истории и русского бунта — уже не бессмысленного и беспощадного, но стандартного.
Скриптонит, Feduk, Truwer, Niman и Баста «Мама»
Мощная рэп-сборная с признаниями в любви матерям по случаю 8 марта. Впечатляет, впрочем, только на бумаге. «Мамочка, прости, что все мы дебилы».
Внимание. В песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.