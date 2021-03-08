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«Дочь», Муджус, Little Big, St. Vincent и IOWA «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: очередной танцевальный блокбастер от Little Big, дебют замечательного коллектива «Дочь», трибьют Анне Ахматовой, супергруппа Бруно Марса и Андерсона Паака, альбом Муджуса и поздравление с 8 марта от Скриптонита и сотоварищей.

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