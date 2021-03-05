Universal

Российский электронный музыкант Mujuice выпустил новый альбом «Melancholium» — это финал песенной трилогии Романа Литвинова (первые два альбома с песнями — «Downshifting» (2011) и «Amore e morte» (2016)) и тринадцатая пластинка в его карьере. Сам музыкант называет свою новую работу «фантасмагорическим мрачным романом, действие которого разворачивается в Москве». «Медуза» публикует альбом с комментариями авторов — Романа Литвинова и его сопродюсера Алексея Коноваленко (cutmylips).

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Mujuice

Это большой студийный альбом, тринадцатый релиз по счету. Важнейший для меня ритуал, суть которого я пытаюсь разгадать, собирая по частям, фрагментам паззл. Мне кажется это похожим на фантасмагорический мрачный роман, действие которого разворачивается в Москве наших дней на оси Останкинской иглы, которая по мере движения по тринадцати трекам, предстает то Осью зла, то Ракетой, устремленной ввысь, готовой унести далеко от проблем, то иглой капельницы на реабилитации.

Ключи к разгадке: вампиры, оборотни, пробки, текстинг, свидания, соцсети, дела на ходу, почта, выходные, бессонница.

cutmylips

сопродюсер и саунд-инженер

Альбом «Melancholium» кристаллизовался довольно долго, по мои меркам, и довольно быстро, по меркам Романа. Я выступил в роли сопродюсера и саунд-инженера, но фактически у меня не было каких-то конкретных задач, мы находились в постоянном диалоге относительно всего, что могло прямо или косвенно коснуться альбома.

Работа над художественной, идейной, музыкальной и технической частью довольно разнилась. С оглядкой на дискографию, мне хотелось сохранить магическое ощущение, интимность и честность, которая присуща музыке Mujuice.

В одном из разговоров Роман сказал мне, что искусство — это рана реальности. Я надеюсь, что нам удалось ее обнажить и немного присолить.