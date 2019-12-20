«Что движет людьми, выбравшими путь насилия» Актер Александр Кузнецов вымещает ярость в новом клипе Mujuice. Премьера на «Медузе»

Электронный музыкант Роман Литвинов, известный как Mujuice, выпустил клип на песню «Circle of Salt» со своего нового альбома «Regress». В записи композиции участвовала Женя Борзых из СБПЧ, режиссером клипа выступил Кирилл Новиков, а главную роль в нем исполнил актер Александр Кузнецов. «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями авторов.

Mujuice — Circle of Salt (feat. Женя Борзых) MUJUICE

Роман Литвинов (Mujuice)

музыкант

Я счастлив, что наконец-то поработал с прекрасной Женей Борзых. Сама песня для меня — это оборонительное заклинание, в котором локальное комьюнити пытается защитить себя от токсичной реальности частными практиками. Что крайне важно и близко лично мне в работе Кирилла, мне кажется, что при всей критике он не дегуманизирует антигероя, а ищет непрерывную кармическую связь между событиями и наше потенциальное место участия и ответственности, если не в действии, то в понимании происходящего.

Кирилл Новиков

режиссер

Это история в жанре психологического триллера с ярко выраженным антигероем. Главный герой — человек с подавленной в детстве личностью. Повзрослев, он вымещает свою ярость на окружающих так же, как когда-то поступали с ним. Основная идея — показать, что движет людьми, выбравшими путь насилия. Обличенные масками и властью они безнаказанно творят свое мнимое правосудие. Возможно, проблемы таких людей идут глубоко из детства.