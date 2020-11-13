Электронный музыкант Mujuice (Роман Литвинов) выпустил новый сингл и клип на него — «Время». В клипе музыкант лежит в стеклянной коробке, которую две девушки, похожие на монахинь, заполняют цветами и заливают смолой. Режиссер видео — Юлия Майорова. «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями авторов.

MUJUICE

Mujuice

При всей ласковой обманчивости флористической темы в этом клипе для меня за ней стоит тень фатализма. В каждом сорванном цветке, в каждом гербарии я всегда вижу знак. Такой символизм, не отравляет мое восприятие цветов. Эта обреченность, напротив, усложняет их смысл, придает им ценность, насыщает их цвет.

Для меня нет ничего страшнее и прекраснее потерянного времени.

Это видео я воспринимаю как хоррор, и мне хочется думать, что мы сняли красивый хоррор.

Идея снять мистический саспенс возникла у Юли Майоровой. Снимали видео в мастерской прекрасных Саши Каминер и Маши Остер из Murky — в своих работах они буквально заставляют цветы застывать в смоле времени. Они же исполнили главные роли в видео.

Юля Майорова

режиссер

Мы сняли видео на «Время» еще прошлой осенью, после чего оно еще год терпеливо ждало своего часа, обрастало новыми деталями, становилось объемнее и живее.

В итоге получился как будто художественный фильм на ускоренной перемотке и со спутанным клубком интерпретаций. Все вечное и красивое там есть, но для меня оно скорее о том, что одно и то же событие может трактоваться и ощущаться по-разному, вплоть до полного несовпадения того, что ты видишь и чувствуешь с тем, что на самом деле происходит.