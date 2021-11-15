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Дэймон Албарн, Silk Sonic, Тейлор Свифт, Поля Дудка и Саша Даль «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: наслаждаемся пластинками Дэймона Албарна и Silk Sonic, любуемся Полей Дудкой и Чарли XCX и продолжаем ждать альбом Оксимирона (нет, спасибо, микстейп мы слушать не будем).

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