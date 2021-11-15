Дэймон Албарн, Silk Sonic, Тейлор Свифт, Поля Дудка и Саша Даль «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: наслаждаемся пластинками Дэймона Албарна и Silk Sonic, любуемся Полей Дудкой и Чарли XCX и продолжаем ждать альбом Оксимирона (нет, спасибо, микстейп мы слушать не будем).
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Дэймон Албарн «Royal Morning Blue»
Лучший из лучших меланхоличных джентльменов Великобритании глядит в вечность, стоя на краю света (конкретно: в Исландии, гражданство которой он получил в 2021 году), и воспевает конец мира, как мы его знали. По части минорных душеспасительных песен лидер Blur — все еще непревзойденный музыкант.
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Silk Sonic «Smokin Out The Window»
Роскошная американская эстрада 1970-х, которую мы не потеряли и видим великой снова — усилиями Бруно Марса и Андерсона Паака. «An Evening with Silk Sonic» моментально хочется провозгласить поп-альбомом года.
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Поля Дудка «Самое плохое / Перекур»
Хрупкие и деликатные песни Поли об «эмоциональных связях» раз за разом обрастают все более впечатляющими и заковыристыми аранжировками, живыми инструментами, свежими красками и нюансами. Если это все еще бэдрум-поп, то уже в исполнении шедеврального инди-оркестрика.
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Тейлор Свифт «All Too Well»
Из-за проблем с правами на песни Тейлор Свифт взялась за перезапись собственных альбомов. Весной певица выпустила новую версию пластинки «Fearless», а сейчас настал черед «Red» — знаковой и важной работы в ее дискографии, изначально вышедшей в 2012 году. Тейлор не только прилежно скопировала саму себя девятилетней давности, но и одарила слушателей многочисленными бонус-треками, звездными гостями вроде Эда Ширана и Фиби Бриджерс, а — самое главное — десятиминутной (!) версией классического и особо любимого фанатами трека «All Too Well».
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Чарли ХСХ, Кэролайн Полачек и Christine and the Queens «New Shapes»
От звездного трио давних подруг, ранее уже записывавших совместные треки, можно было бы ожидать и чего-то чуть более изобретательного, чем прямолинейный поп 1980-х. Но, признаемся, и от таких танцев мы совсем не откажемся.
Beach House «Superstar»
«Once Twice Melody» — так будет называться восьмой альбом великого дримпоп-дуэта Beach House. Его выпустят по частям — в четырех главах, а целиком в феврале 2022 года. Первая глава уже доступна и ожиданий привычно не обманывает.
Бейонсе «Be Alive»
Удивительно, но последние пару-тройку лет новинки от поп-дивы появляются сплошь только в виде саундтреков. Очередная из них — традиционно одухотворяющий гимн из фильма «Король Ричард» о теннисистках-сестрах Уильямс и их отце, которого сыграл Уилл Смит.
Нилюфер Янья «Stabilise»
Открывающий сингл второго альбома лондонской певицы с турецкими корнями, выходящего в марте. Нервозный ритм, дерзкий стиль и мелодичный гитарный грув: все на месте и на уровне.
Саша Даль «Страшно и весело»
Сольный дебют вокалистки группы «Фрукты» — попытка выступить легковесно и максимально необременительно. В заголовок вынесена фраза главного героя фильма Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», она же — эмоциональная характеристика текущего момента российской истории.
Kills Birds «Married»
Свой второй альбом калифорнийское панк-трио записывало на студии Дэйва Грола, который настолько впечатлился неистовым драйвом группы, что сразу же позвал на гастроли с Foo Fighters. Пластинка в целом подтверждает боевой и бескомпромиссный настрой дебюта Kills Birds двухлетней давности, но в самом финале внезапно устремляется в такую акустическую нежность, что обезоруживает куда сильнее всех жужжащих гитар.
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