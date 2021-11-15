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«Медуза», я с тобой
шапито

Дэймон Албарн, Silk Sonic, Тейлор Свифт, Поля Дудка и Саша Даль «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: наслаждаемся пластинками Дэймона Албарна и Silk Sonic, любуемся Полей Дудкой и Чарли XCX и продолжаем ждать альбом Оксимирона (нет, спасибо, микстейп мы слушать не будем).

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Дэймон Албарн «Royal Morning Blue» 

Лучший из лучших меланхоличных джентльменов Великобритании глядит в вечность, стоя на краю света (конкретно: в Исландии, гражданство которой он получил в 2021 году), и воспевает конец мира, как мы его знали. По части минорных душеспасительных песен лидер Blur — все еще непревзойденный музыкант.

Слушать альбом «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» целиком: все платформы

Silk Sonic «Smokin Out The Window»

Роскошная американская эстрада 1970-х, которую мы не потеряли и видим великой снова — усилиями Бруно Марса и Андерсона Паака. «An Evening with Silk Sonic» моментально хочется провозгласить поп-альбомом года.

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Поля Дудка «Самое плохое / Перекур»

Хрупкие и деликатные песни Поли об «эмоциональных связях» раз за разом обрастают все более впечатляющими и заковыристыми аранжировками, живыми инструментами, свежими красками и нюансами. Если это все еще бэдрум-поп, то уже в исполнении шедеврального инди-оркестрика. 

Слушать сингл «Неустойчивые эмоциональные связи» целиком: все платформы

Тейлор Свифт «All Too Well»

Из-за проблем с правами на песни Тейлор Свифт взялась за перезапись собственных альбомов. Весной певица выпустила новую версию пластинки «Fearless», а сейчас настал черед «Red» — знаковой и важной работы в ее дискографии, изначально вышедшей в 2012 году. Тейлор не только прилежно скопировала саму себя девятилетней давности, но и одарила слушателей многочисленными бонус-треками, звездными гостями вроде Эда Ширана и Фиби Бриджерс, а — самое главное — десятиминутной (!) версией классического и особо любимого фанатами трека «All Too Well».

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Чарли ХСХ, Кэролайн Полачек и Christine and the Queens «New Shapes»

От звездного трио давних подруг, ранее уже записывавших совместные треки, можно было бы ожидать и чего-то чуть более изобретательного, чем прямолинейный поп 1980-х. Но, признаемся, и от таких танцев мы совсем не откажемся.

Beach House «Superstar»

«Once Twice Melody» — так будет называться восьмой альбом великого дримпоп-дуэта Beach House. Его выпустят по частям — в четырех главах, а целиком в феврале 2022 года. Первая глава уже доступна и ожиданий привычно не обманывает. 

Бейонсе «Be Alive»

Удивительно, но последние пару-тройку лет новинки от поп-дивы появляются сплошь только в виде саундтреков. Очередная из них — традиционно одухотворяющий гимн из фильма «Король Ричард» о теннисистках-сестрах Уильямс и их отце, которого сыграл Уилл Смит.

Нилюфер Янья «Stabilise»

Открывающий сингл второго альбома лондонской певицы с турецкими корнями, выходящего в марте. Нервозный ритм, дерзкий стиль и мелодичный гитарный грув: все на месте и на уровне.

Саша Даль «Страшно и весело»

Сольный дебют вокалистки группы «Фрукты» — попытка выступить легковесно и максимально необременительно. В заголовок вынесена фраза главного героя фильма Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», она же — эмоциональная характеристика текущего момента российской истории.

Kills Birds «Married»

Свой второй альбом калифорнийское панк-трио записывало на студии Дэйва Грола, который настолько впечатлился неистовым драйвом группы, что сразу же позвал на гастроли с Foo Fighters. Пластинка в целом подтверждает боевой и бескомпромиссный настрой дебюта Kills Birds двухлетней давности, но в самом финале внезапно устремляется в такую акустическую нежность, что обезоруживает куда сильнее всех жужжащих гитар.

Слушать альбом «Married» целиком: все платформы

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«Медуза», я с тобой

Александр Филимонов

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