Маша Hima, Чарли XCX, Лиам Галлахер, Green Day, Найк Борзов «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: новейшая панк-сенсация Kills Birds из Лос-Анджелеса, главная героиня русского рэпа Маша Hima, бойз-бенд от создателя «Грибов», сентиментальный брит-поп от вокалиста Oasis и постпанковский «Вальс» из Ростова-на-Дону. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Kills Birds «Worthy Girl»
Неистовый, не причесанный и сметающий все на своем пути панк-ураган на дебютной пластинке квартета из Лос-Анджелеса. Вокалистка Нина Льети горланит и вынимает душу как в последний раз — словно Кортни Лав на «Live Through This» или Пи Джей Харви на «Rid Of Me». Боль, молодость и ярость года.
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Маша Hima «Никем для тебя»
Мария Химченко утверждает, что совсем не в восторге от того, что стала рэп-артисткой, и с куда большим удовольствием сочиняла бы песни на заказ другим исполнителям. Обстоятельства впрочем складываются иначе: Маша Hima — лучшая и самая интересная представительница жанра в России прямо сейчас. Ее новый альбом, еще более жесткий и откровенный, чем прежде — история личных отношений, закончившихся расставанием. «Я не знаю, хорошо ли, что я записала такой альбом. Возможно, это было просто нужно сделать», — говорит Маша.
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Лиам Галлахер «One Of Us»
Спустя десять лет после распада Oasis братья Галлахеры все еще не общаются друг с другом, а их заочные дрязги остаются излюбленной темой для СМИ. Сольные пластинки Ноэля и Лиама привычно становятся вехами (как ни крути, на музыке Oasis выросло целое поколение британцев), хотя слушать их сейчас можно разве что из-за ностальгии. На новом диске Лиама «Why Me? Why Not» много первостатейного и скучного брит-попа, но также одно внезапно сентиментальное и миролюбивое обращение к брату — «открой свою дверь, кого ты обманываешь, ты всегда был одним из нас». Сам Лиам в клипе на «One Of Us» открывает дверь, на которой выбита официальная дата смерти Oasis. Ноэль на это пока никак не ответил.
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Чарли XCX «2099»
Шарлотта Эйтчисон, она же Charli XCX — чемпионка по количеству приятных дуэтов. На ее третьем альбоме, который очевидно станет одной из главных поп-пластинок года, гостят сестры Хаим, Лиззо, Скай Феррейра, Clairo, Christine and the Queens и даже Томми Кэш. Завершает все это пиршество Трой Сиван, с которым Чарли красиво рассекает на гидроциклах.
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Найк Борзов «Реакция на солнце»
Автор великих альбомов «Супермен» и «Заноза» с годами не изменяет своему творческому методу и хуже от этого ничуть не становится. «Реакция на солнце» — классическая, но и очень особенная композиция Найка, из-за затрагиваемой в клипе болезненной темы домашнего насилия в российском обществе.
Green Day «Father of All…»
Билли Джо Армстронг непривычным фальцетом возвещает о 13-м альбоме Green Day и новом мировом турне, в рамках которого в следующем мае доберется и до Москвы. Песня «Father of All…», как утверждается, создана для танцев. Но есть подозрение, что танцевать на концерте мы будем все-таки под другие, более ранние композиции Green Day.
«Гаражи» «На кассете»
Новый проект Юрия Бардаша — бойз-бенд из Киева, трио хмурых модников, воспитанных за гаражами на песнях «Иванушек International» и «Руки вверх». Ровно в тот момент, когда слезливая пацанская лирика о том, что «не живу, когда тебя нету», окончательно надоедает, в ход вступает танцевальный бит и прилипчивый рефрен легко тащит еще две минуты к ряду.
On-The-Go «The Quiet Life»
В последнее время участники значимой инди-группы On-The-Go были более заметны в сольных или других дружественных проектах, но, как выясняется, коллектив никуда не пропал и готовит очередной альбом. Первый сингл с него — пять минут акустического наслаждения, изящное эстетское полотно, штучная работа.
Бриттани Ховард «Stay High»
Сольная пластинка вокалистки Alabama Shakes звучит как первый претендент на «Грэмми» — это не выходящий из моды соул и R&B золотой эпохи лейбла Motown, заложенный в культурном коде любого среднестатистического американца. Альбом «Jaime» назван именем сестры Бриттани Ховард, умершей в юности от рака.
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«Вальс» «Гори ясно (все, что неподвластно)»
Ростовская группа со слегка надуманными текстами, но совершенно выдающимся звуком — лютый постпанк под нарочито примитивную драм-машину, в котором, помимо вечных героев жанра, слышны отсылки, например, к трип-хопу Massive Attack или шугейзу My Bloody Valentine.
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