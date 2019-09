Маша Hima, Чарли XCX, Лиам Галлахер, Green Day, Найк Борзов «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Лиам Галлахер «One Of Us»

Спустя десять лет после распада Oasis братья Галлахеры все еще не общаются друг с другом, а их заочные дрязги остаются излюбленной темой для СМИ. Сольные пластинки Ноэля и Лиама привычно становятся вехами (как ни крути, на музыке Oasis выросло целое поколение британцев), хотя слушать их сейчас можно разве что из-за ностальгии. На новом диске Лиама «Why Me? Why Not» много первостатейного и скучного брит-попа, но также одно внезапно сентиментальное и миролюбивое обращение к брату — «открой свою дверь, кого ты обманываешь, ты всегда был одним из нас». Сам Лиам в клипе на «One Of Us» открывает дверь, на которой выбита официальная дата смерти Oasis. Ноэль на это пока никак не ответил.