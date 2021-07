ДДТ, The Go! Team, Тейлор Свифт, Kate NV и Мертвая Блондинка «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Big Red Machine и Тейлор Свифт «Renegade»

Неожиданный и успешный союз поп-звезды с инди-музыкантами, вылившийся в два пандемических альбома «Folklore» и «Evermore», вновь приносит свои затейливые плоды. Теперь Тейлор гостит у напарников Аарона Десснера (The National) и Джастина Вернона (Bon Iver) на альбоме их проекта Big Red Machine. Целиком пластинка «How Long Do You Think Itʼs Gonna Last?» появится к концу лета.