ДДТ, The Go! Team, Тейлор Свифт, Kate NV и Мертвая Блондинка «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: сильнейшая за годы песня Юрия Шевчука, много красивых дуэтов от Дженни Бет, Тейлор Свифт и Кати Шилоносовой, а также вирусный хит от Мертвой Блондинки.
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ДДТ «Тень на стене»
Песнь вечного странника, в которой все сложилось идеально: смиренная мудрость, трагично-торжественный звук и выдающийся видеоряд. Программный эпос, не случавшийся у Юрия Юлиановича со времен, наверное, «Метели».
Harajiev Smokes Virginia и Jerk «У меня ничего не происходит»
Гимн пропащей молодости из Казани, где —вопреки постулируемому синдрому FOMO — музыкальная жизнь бьет ключом. Доказательством тому недавний фестиваль Awaz, на котором блеснули и сами авторы композиции.
Бобби Гиллеспи и Дженни Бет «Chase It Down»
Лидер Primal Scream и вокалистка Savages сочинили роскошную совместную пластинку, променяв свои привычные амплуа на уютное рок-н-рольное ретро. Удовольствие в каждом звуке.
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St. Vincent «Sad But True»
В сентябре Metallica отметит 30-летие своего классического «Черного альбома» мегаломанским сборником каверов, в записи которого поучаствовали аж 53 артиста — от Майли Сайрус с Элтоном Джоном до Дейва Гаана с Камаси Вашингтоном. Затея, возможно, сомнительная, но уже обнародованный кавер от Энни Кларк (она же St. Vincent) не разочаровывает.
Dead Blonde «Мальчик на девятке»
Супруги Давид Деймур и Арина Буланова воспроизводят в своих проектах GSPD и Dead Blonde примитивные рейвы и прагматично эксплуатируют ностальгию по 1990-м, которые они сами не застали. «Мальчик на девятке» стал большим хитом в тиктоке, и теперь пара празднует его успех вторым альбомом Мертвой Блондинки.
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Николя Годэн и Kate NV «Ti I Ya»
Еще один дуэт основателя Air с Катей Шилоносовой, чуть было не прошедший ниже всех радаров и скромно затесавшийся на переиздании прошлогоднего «Concrete and Glass». И, пожалуй, даже более важный, чем их первый совместный трек — поскольку теперь в творчестве француза есть песня на русском языке.
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The Go! Team «Pow»
На шестом альбоме вечно молодой и разудалый секстет из Брайтона продолжает щедро раздавать все ту же гремучую смесь инди-рока с хип-хопом — и на удивление она все еще не надоедает.
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Big Red Machine и Тейлор Свифт «Renegade»
Неожиданный и успешный союз поп-звезды с инди-музыкантами, вылившийся в два пандемических альбома «Folklore» и «Evermore», вновь приносит свои затейливые плоды. Теперь Тейлор гостит у напарников Аарона Десснера (The National) и Джастина Вернона (Bon Iver) на альбоме их проекта Big Red Machine. Целиком пластинка «How Long Do You Think Itʼs Gonna Last?» появится к концу лета.
Shugaykin и О! Марго «Где была? Как дела?»
Лениво-меланхоличный сольный дебют басиста OQJAV Дмитрия Шугайкина. Не просто нормально, а местами очень выразительно и красиво.
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«Преступление» «Родина»
В поколении фестиваля «Боль» предсказуемо появляются подражатели. Вот в Барнауле народились свои Shortparis. Здесь пока больше позерства и меньше смысла, но все равно увлекает.