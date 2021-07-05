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ДДТ, The Go! Team, Тейлор Свифт, Kate NV и Мертвая Блондинка «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: сильнейшая за годы песня Юрия Шевчука, много красивых дуэтов от Дженни Бет, Тейлор Свифт и Кати Шилоносовой, а также вирусный хит от Мертвой Блондинки.

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