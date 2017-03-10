У всех, кроме меня, такая интересная жизнь. Что со мной не так?

1 . В чем проблема?

2 . Что такое синдром упущенной выгоды?

3 . FOMO? Впервые о таком слышу.

4 . Это потому, что мы стали слишком много знать о жизни других людей?

5 . Разве это не обычная зависть?

6 . Но мы все сидим в фейсбуке. Как понять, что у меня именно синдром упущенной выгоды?

7 . И что, у многих такая проблема?

8 . Так что, это заболевание?