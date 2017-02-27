Я хочу пойти на психотерапию. Какой метод выбрать?

В последнее время многие обращаются к психотерапевтам или хотя бы задумываются об этом. Однако существует множество разных методов терапии, в которых несложно запутаться. Знакомые и друзья могут рекомендовать вам то, что помогло им, но ваша ситуация, скорее всего, отличается. Сами специалисты тоже, как правило, будут предлагать подход, в рамках которого практикуют. Даже те, кто старается совмещать в своей практике разные методы психотерапии, чаще все-таки лучше всего разбираются в каком-то одном.

В то же время нет ни одного метода психотерапии, который был бы в целом лучше всех остальных: выбор зависит только от ваших особенностей, от типа проблемы и от того, насколько вы готовы ее решать. Мы попросили клинического психолога и психотерапевта Виктора Богомолова рассказать про семь востребованных методик — от психоанализа до гипноза — и объяснить, чего от них ждать.