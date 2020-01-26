«Каста», Pet Shop Boys, Pearl Jam, Хейли Уильямс и Кельвин Харрис «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели (плюс еще 20 треков января!)
Музыкальная рубрика «Медузы» возвращается после зимнего перерыва — снова рассказываем в ультракоротком формате о наиболее примечательных клипах и песнях недели. В этом выпуске: самые обсуждаемые видео от «Касты» и Билли Айлиш, возвращение Pet Shop Boys и Pearl Jam, а также очень красивый российско-французский дуэт. Бонусом слушайте еще 20 треков, вышедших с начала года. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Николя Годэн и Катя Шилоносова «Back to Your Heart»
Дуэт основателя Air и вокалистки ГШ! Лет 10-15 назад подобная новость произвела бы фурор, сейчас — лишь тихую радость от хрупкой красоты песни.
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Pet Shop Boys «Monkey Business»
Летят года, а Нил Теннант и Крис Лоу не изменяют себе — лишь немного стареют. Уютная стабильность и непреходящая классика электропопа.
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«Каста» «Прошел через»
Песня-веха, психотерапия, манифест людей, не стесняющихся возраста и сопутствующих ему проблем. «Каста» встречает 20-летие во всеоружии.
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Pearl Jam «Dance of the Clairvoyants»
От легенд гранжа не было вестей семь лет. Возвращение группы как нельзя кстати — 90-е и гитары снова в моде. Но песня скорее обескураживает.
Хейли Уильямс «Simmer»
В дебютном сольном клипе солистка Paramore метафорично убегает от самой себя и порывает с прошлым. Тревожные, но захватывающие перспективы.
Four Tet «Baby»
Десятый альбом Кирана Хебдена на подходе в марте. А это значит, что претендент на лучшую электронную запись года уже нарисовался.
Билли Айлиш «Everything I Wanted»
Любое горе для Билли не беда, если рядом брат Финнеас. Кажется, первый скучный клип в карьере певицы.
Розалиа «Juro Que»
Возращение Розалии к нео-фламенко, за которое ее полюбили, и выход на международную арену одесского клипмейкера Тани Муиньо.
Love Regenerator «Hypnagogic (I Canʼt Wait)»
Альтер-эго диджея Кельвина Харриса возвращает нам 1991 год и эпоху рейвов. Возможно, самое любопытное, что издавали его синтезаторы.
Слушать сингл «Love Regenerator 1» целиком: все платформы
Джефф Паркер «Build a Nest»
Первоклассный фри-джаз от гитариста Tortoise. Альбом посвящен матери музыканта, а в песне поет его дочь.
Слушать альбом «Suite for Max Brown» целиком: все платформы
Бонус
В плейлисте еще 20 хороших треков, вышедших с начала января — от отличного альбома Mura Masa, посмертной пластинки Мака Миллера и внезапного Эминема до запевших на русском Parks, Squares and Alleys, сибирского гитариста Павла Зелицкого и питерской freepop-банды Super Collection Orchestra.