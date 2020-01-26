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«Каста», Pet Shop Boys, Pearl Jam, Хейли Уильямс и Кельвин Харрис «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели (плюс еще 20 треков января!)

Источник: Meduza

Музыкальная рубрика «Медузы» возвращается после зимнего перерыва — снова рассказываем в ультракоротком формате о наиболее примечательных клипах и песнях недели. В этом выпуске: самые обсуждаемые видео от «Касты» и Билли Айлиш, возвращение Pet Shop Boys и Pearl Jam, а также очень красивый российско-французский дуэт. Бонусом слушайте еще 20 треков, вышедших с начала года. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!