Что смотреть в кино: «Тор: Рагнарёк», «Джунгли», «Осколки» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: один из лучших кинокомиксов вселенной Marvel «Тор: Рагнарёк» режиссера Тайка Вайтити, драма «Джунгли» с Дэниелом Рэдклиффом и режиссерский дебют Алисы Хазановой «Осколки».