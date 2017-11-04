истории

Что смотреть в кино: «Тор: Рагнарёк», «Джунгли», «Осколки» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
06:27, 4 ноября 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: один из лучших кинокомиксов вселенной Marvel «Тор: Рагнарёк» режиссера Тайка Вайтити, драма «Джунгли» с Дэниелом Рэдклиффом и режиссерский дебют Алисы Хазановой «Осколки».

Тор: Рагнарёк

Новозеландский хулиган Тайка Вайтити всем на радость превратил блокбастер о скандинавском боге в малоприличный, абсурдный и веселый балаган.

MARVEL Россия
Для кого: для легкомысленных

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Джунгли

Правдивая история израильского путешественника, выживавшего в джунглях Боливии. Дэниел Рэдклифф опять доказывает, что он не Гарри Поттер. 

Megogo Distribution
Для кого: для экстремалов

Осколки

Неожиданный режиссерский дебют Алисы Хазановой с ней самой в главной роли — сюрреалистический фильм-сон о ложной памяти и эффекте дежавю.

ПРОвзгляд
Для кого: для умных

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Антон Долин

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