истории
Что смотреть в кино: «Тор: Рагнарёк», «Джунгли», «Осколки» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: один из лучших кинокомиксов вселенной Marvel «Тор: Рагнарёк» режиссера Тайка Вайтити, драма «Джунгли» с Дэниелом Рэдклиффом и режиссерский дебют Алисы Хазановой «Осколки».
Тор: Рагнарёк
Новозеландский хулиган Тайка Вайтити всем на радость превратил блокбастер о скандинавском боге в малоприличный, абсурдный и веселый балаган.
Для кого: для легкомысленных
Джунгли
Правдивая история израильского путешественника, выживавшего в джунглях Боливии. Дэниел Рэдклифф опять доказывает, что он не Гарри Поттер.
Для кого: для экстремалов
Осколки
Неожиданный режиссерский дебют Алисы Хазановой с ней самой в главной роли — сюрреалистический фильм-сон о ложной памяти и эффекте дежавю.
Для кого: для умных