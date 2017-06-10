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Что смотреть в кино: «Мумия», «Анна Каренина. История Вронского», «Манифесто» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели. С 8 июня в прокате — «Мумия» Алекса Куртцмана с Томом Крузом, «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Манифесто» Джулиана Розефельдта с Кейт Бланшетт.
Мумия
Настоящая мумия здесь — Том Круз: уровень сохранности поражает. В не смешном и не страшном фильме за него сражаются брюнетка и блондинка.
Для кого: для фанатов Тома Круза
Анна Каренина. История Вронского
На сопках Манчжурии Вронский деловито исповедуется Каренину-младшему. Шахназаров милосердно сократил свой сериал до двух часов с хвостиком.
Для кого: для не осиливших классику
Манифесто
Главные манифесты прошлого столетия в изложении тринадцати разных версий Кейт Бланшетт. Фильм смонтирован из нашумевшей видеоинсталляции.
Для кого: для любителей искусства ХХ века