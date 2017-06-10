Что смотреть в кино: «Мумия», «Анна Каренина. История Вронского», «Манифесто» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели. С 8 июня в прокате — «Мумия» Алекса Куртцмана с Томом Крузом, «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Манифесто» Джулиана Розефельдта с Кейт Бланшетт.