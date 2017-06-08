«Манифесто»: 13 ролей Кейт Бланшетт и история искусства XX века

Дадаизм представлен особенно остроумно. Мы попадаем на похороны; Кейт Бланшетт — то ли вдова невидимого усопшего, то ли нет. В строгом трауре, лицо скрыто под полупрозрачной вуалью, она выходит на трибуну — и зачитывает самый нахальный и эпатажный манифест столетия, созданный в пику остальным, чересчур серьезным: «Первое из направлений, дадаизм не противостоит жизни эстетически, но рвет на части все понятия этики, культуры и внутренней жизни, являющиеся лишь одеждой для слабых мышц». Соединены два манифеста великого эксцентрика Тристана Тцары, а также тексты Франсиса Пикабиа, Луи Арагона, Поля Элюара и других дадаистов.