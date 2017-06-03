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Что смотреть на выходных: «Чудо-женщина», «Нелюбовь», «Одаренная» и «Жизнь кабачка» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина

Meduza
06:49, 3 июня 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели. 1 июня в прокат вышли фильмы «Чудо-женщина» Пегги Дженкинс, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Одаренная» Марка Уэбба и «Жизнь кабачка» Клода Барры.

Чудо-женщина

Первый удачный женский кинокомикс с несравненной Галь Гадот в главной роли. Глуповатая мифология, мощные битвы: война сильнее любви. 

Для кого: для феминисток

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Нелюбовь

Трагедия о разводе и потерявшемся ребенке, а еще — о современной России, где для любви не осталось места. Приз жюри Каннского фестиваля.

Для кого: для неравнодушных

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Одаренная

Милая мелодрама про гениальную 7-летнюю девочку-математика. Крис Эванс в роли ее дяди-опекуна органичнее, чем в доспехах Капитана Америки.

Для кого: для чадолюбивых

Жизнь кабачка

Изобретательная французская кукольная анимация о буднях мальчика-сироты в детском доме. Прошлогодний участник Канн и номинант на «Оскар».

Для кого: для одиноких подростков и взрослых

Антон Долин

Фото в анонсе: «Нон-Стоп Продакшн» совместно с компанией «Фетисов Иллюзион» / Sony Pictures