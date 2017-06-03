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Что смотреть на выходных: «Чудо-женщина», «Нелюбовь», «Одаренная» и «Жизнь кабачка» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели. 1 июня в прокат вышли фильмы «Чудо-женщина» Пегги Дженкинс, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Одаренная» Марка Уэбба и «Жизнь кабачка» Клода Барры.