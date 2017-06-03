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Что смотреть на выходных: «Чудо-женщина», «Нелюбовь», «Одаренная» и «Жизнь кабачка» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) от Антона Долина
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели. 1 июня в прокат вышли фильмы «Чудо-женщина» Пегги Дженкинс, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Одаренная» Марка Уэбба и «Жизнь кабачка» Клода Барры.
Чудо-женщина
Первый удачный женский кинокомикс с несравненной Галь Гадот в главной роли. Глуповатая мифология, мощные битвы: война сильнее любви.
Для кого: для феминисток
Нелюбовь
Трагедия о разводе и потерявшемся ребенке, а еще — о современной России, где для любви не осталось места. Приз жюри Каннского фестиваля.
Для кого: для неравнодушных
Одаренная
Милая мелодрама про гениальную 7-летнюю девочку-математика. Крис Эванс в роли ее дяди-опекуна органичнее, чем в доспехах Капитана Америки.
Для кого: для чадолюбивых
Жизнь кабачка
Изобретательная французская кукольная анимация о буднях мальчика-сироты в детском доме. Прошлогодний участник Канн и номинант на «Оскар».
Для кого: для одиноких подростков и взрослых