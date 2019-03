Билли Айлиш «Bad Guy»

Давайте начистоту, Билли Айлиш — дерзкая, юная, обаятельная — безусловно, главная певица момента, а также классический пример хайпа. Ее дебютный диск «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ожидала рекордная по численности публика, но он оказался вовсе не альбомом года, а скорее еще одной хорошей поп-пластинкой. Да, здесь есть боевые, уже зарекомендовавшие себя хиты вроде «you should see me in the crown» или «bury a friend», есть трогательные баллады для школьниц, есть, наконец, отличная работа со звуком, совмещающая интимные шепоты с перегруженными цифровыми басами. Но вся эта девичья искренность, к которой восторженно аппелируют критики, выглядит слишком запрограммированной, а к концу альбома просчитанные музыкальные ходы и прекрасный актерский образ уже навевают зевоту. Ощущения эпохальности альбом не оставляет. Он несомненно останется в истории благодаря своим рекордным продажам — но ровно до того момента, пока его не перебьет очередной хайп-артист.

Слушать альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»