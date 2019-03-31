Билли Айлиш, Basic Boy, Rammstein — и даже немного классики «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: самый обсуждаемый альбом года от Билли Айлиш, отличная поп-пластинка от Basic Boy, мегаломанский провокационный клип Rammstein и симфония скорбных песен в исполнении Бет Гиббонс. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Билли Айлиш «Bad Guy»
Давайте начистоту, Билли Айлиш — дерзкая, юная, обаятельная — безусловно, главная певица момента, а также классический пример хайпа. Ее дебютный диск «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ожидала рекордная по численности публика, но он оказался вовсе не альбомом года, а скорее еще одной хорошей поп-пластинкой. Да, здесь есть боевые, уже зарекомендовавшие себя хиты вроде «you should see me in the crown» или «bury a friend», есть трогательные баллады для школьниц, есть, наконец, отличная работа со звуком, совмещающая интимные шепоты с перегруженными цифровыми басами. Но вся эта девичья искренность, к которой восторженно аппелируют критики, выглядит слишком запрограммированной, а к концу альбома просчитанные музыкальные ходы и прекрасный актерский образ уже навевают зевоту. Ощущения эпохальности альбом не оставляет. Он несомненно останется в истории благодаря своим рекордным продажам — но ровно до того момента, пока его не перебьет очередной хайп-артист.
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Basic Boy «Что с тобой не так?»
Русский рэп, пребывая на пике своей славы, кажется, уже сам себе надоел — все больше музыкантов переизобретают себя, тем самым преодолевая творческий кризис жанра и вдыхая в него новые краски и смыслы. Фараон с Хаски подались в панк-рок, Бульвар Депо занялся звуковыми экспериментами, Скриптонит собрал живую группу. 25-летний уроженец Уфы Максим Окунев, участник культового рэп-объединения Dopeclvb (из него, например, вышел Томас Мраз), расширяет границы стиля с помощью автотюна и танцевальных ритмов. В итоге у него получилась практически безупречная (автотюна можно, конечно, поменьше) и попросту одна из лучших поп-записей сезона. «Супермир» Бейсик Боя — легкий и прямолинейный, без напускного и свойственного жанру пафоса, где вдоволь стопроцентных хитов («Что с тобой не так?», «Цветком», «Пульс») и даже простецкий дворовый дуэт с Лизером «По планете» звучит суперстильно.
Слушать альбом «Superworld» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Rammstein «Deutschland»
Rammstein не выпускали альбомов десять лет. За такой период времени, по нынешним меркам, успевают смениться целые музыкальные эпохи и не одно поколение поп-звезд, но немецкая группа, которая возвела жанр индастриал-метала в бессмысленный абсолют, ничуть не растеряла в своем стадионном статусе (ближайший российский концерт Rammstein пройдет в «Лужниках»). Свой долгожданный камбек музыканты обставили по всем законам жанра, продолжая придерживаться формулы «Если других от тебя корежит, ты на правильном пути». Исполинский клип «Deutschland» успел рассорить всех еще до своего выхода. Да и после это девятиминутное видео, в котором с кинематографическим размахом зашифрована едва ли не вся история Германии, еще долго не отпустит фанатов, пока они окончательно не декодируют каждую из сцен ролика.
Boulevard Depo «No Flag»
А вот видео-высказывание недели на русском языке. Тоже уже не вполне музыкальный клип, а полноценный мини-фильм, где песня как бы только фон. Кровавый триллер на вечную тему отцов и детей, в котором нашлось место ненависти к рэпу, жестоким пыткам и семейной драме. Впечатлительным и слабонервным лучше не смотреть.
Скай Феррейра «Downhill Lullaby»
Нестандартный и рискованный сингл для американской певицы, чьего возвращения фанаты ждут уже шесть лет. Но и совершенно завораживающая эстетская колыбельная с тягучими скрипками и томным басом. Новый альбом Скай Феррейры под названием «Мазохизм» должен выйти до конца 2019 года.
ЛСП «Золотой мальчик»
Белорусская группа ЛСП основательно готовится к своему первому стадионному выступлению в России, радуя поклонников уже второй за месяц новинкой. И в ней опять под крайне приятный аккомпанемент поется про не самых приятных людей — если в «Автоплее» это был грабитель, то в «Золотом мальчике» речь идет о сутенере. Видео снято в Анголе, и его финальные кадры обещают продолжение истории. Поговаривают, что к московскому концерту в конце апреля группа выпустит целый альбом.
OQJAV и Нина Карлссон «Нина»
Рано или поздно дуэт Вадима Королева и Нины Карлссон был обязан состояться. Они всегда выглядели как родственные души, немного нездешние для современной российской инди-музыки — старомодно богемные, уточненные и бесконечно талантливые, словно бы прилетевшие к нам из параллельного Серебряного века. Такой же звучит в их исполнении история печального капитана дальнего плавания, который безнадежно просит у бармена стаканчик пива. (Осторожно, в песне есть немного нецензурной лексики!)
Слава КПСС «Егор Летов»
Двадцать лет назад Сергей Шнуров провозглашал себя и. о. БГ, десять лет назад Арсений Морозов из Padla Bear Outfit иронично восторгался Макаревичем, сейчас Слава КПСС объявляет себя Летовым. Как видите, панк-традиция по сбрасыванию собственных кумиров с парохода современности имеет глубокие корни и на пощечину общественному вкусу уже давно не претендует. (Осторожно, в песне присутствует мат!)
Марвин Гэй «The World Is Rated X»
Альбом «Youʼre The Man» Марвин Гэй планировал выпустить еще в 1972 году, сразу вслед за суперуспешным «Whatʼs Going On» — концептуальным социальным манифестом, признанным классикой американского Rʼn«B и соула. Однако после провала заглавного — такого же политизированного — сингла в чартах диск был положен на полку и никогда не завершен. К 80-летию со дня рождения музыканта его наследники решили переиграть историю и вытащить из архивов «потерянную» пластинку. И надо признать, что даже в черновом недоработанном варианте она исключительно хороша.
Слушать альбом «Youʼre The Man» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Бет Гиббонс и Национальный симфонический оркестр Польского радио «Henryk Górecki: Symphony No. 3»
В 2014 году вокалистка великой трип-хоп группы Portishead Бет Гиббонс исполнила в Варшаве вместе с оркестром Польского радио под управлением Кшиштофа Пендерецкого «Симфонию скорбных песнопений», самое известное произведение композитора Хенрика Гурецкого. Спустя пять лет запись выступления наконец издали, и это тот редкий случай, когда нежданная коллаборация пришлась по душе всем: и дилетантам, ничего не понимающим в классической музыке, и знатокам, поразившимся глубиной и красотой вокала совсем не оперной певицы.
Слушать альбом «Henryk Górecki: Symphony No. 3» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»