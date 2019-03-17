Баста и Дворецкая «Без тебя»

Незатейливый романтичный дуэт Василия Вакуленко с его концертной бэк-вокалисткой звучит как идеальный хит момента. Эта песня сделана по всем канонам поп-сочинительства, позволяющим влюбиться в нее с первых секунд прослушивания. В принципе Баста мог бы даже ничего не читать в куплетах, достаточно просто пять минут крутить один и тот же припев от Анны Дворецкой про «мир с рассветом, новый день». Пока не надоедает.