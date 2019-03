The Comet Is Coming «Summon The Fire»

The Comet Is Coming — одна из главных надежд современного британского джаза, наряду с такими коллективами, как GoGo Penguin и Sons of Kemet. Все они весьма удачно лавируют между стилями, зачастую далеко не смежными с тем, что принято подразумевать под традиционным джазом. В результате, например, в треке «Вызываю огонь» отыскивается не меньше электронного грува и задорного панка, чем у покойного «фаерстартера» Кита Флинта.

