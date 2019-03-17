Баста, ЛСП, Arcade Fire — и удивительная группа «Нотэбёрд» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: поп-хиты от Басты и ЛСП, киноклассика от Arcade Fire, женщина-женьшень Mustelide и чудо-коллектив «Нотэбёрд». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Баста и Дворецкая «Без тебя»
Незатейливый романтичный дуэт Василия Вакуленко с его концертной бэк-вокалисткой звучит как идеальный хит момента. Эта песня сделана по всем канонам поп-сочинительства, позволяющим влюбиться в нее с первых секунд прослушивания. В принципе Баста мог бы даже ничего не читать в куплетах, достаточно просто пять минут крутить один и тот же припев от Анны Дворецкой про «мир с рассветом, новый день». Пока не надоедает.
Карен О и Danger Mouse «Turn The Light»
Вокалистка влиятельной нью-йоркской рок-группы Yeah Yeah Yeahs и один из главных музыкальных продюсеров нулевых договорились записать совместную пластинку еще 11 лет назад. Состояться дуэту было суждено только сейчас, но ожидание того определенно стоило. Пластинка «Lux Prima» — это 40-минутный мастер-класс на тему того, как из минимума подручных средств сотворить роскошный ретропоп.
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Vampire Weekend «Sunflower»
То ли мы сильно соскучились, то ли грядущий альбом Vampire Weekend и впрямь будет выдающимся, но пока каждый новый его сингл незамедлительно хочется добавить в плейлист своих любимых песен. В этом треке музыкантам подыгрывает Стив Лэси из хорошей группы The Internet.
ЛСП «Автоплей»
Легкомысленный и безобидный трек ЛСП о поездке в автомобиле случайной попутчицы внезапно оборачивается историей убийцы и грабителя. Под стать ему анимационный ролик, напичканный множеством «пасхалок» со знаменитостями вроде Юрия Дудя и Илона Маска. Выжил ли кто-нибудь из главных героев по итогам роудтрипа, до конца непонятно.
Arcade Fire «Baby Mine»
Классическая колыбельная «Baby Mine» из диснеевского мультфильма о летающем слоненке давно входит в золотой фонд американского кинематографа и неоднократно перепевалась различными артистами. Для киноадаптации «Дамбо», снятой Тимом Бертоном, ее исполнили Arcade Fire, и это несомненная удача. Фильм выйдет на экраны в конце марта.
Mustelide «Ginseng Woman»
Свой третий альбом бывшая участница белорусской «Серебряной свадьбы» Наталья Куницкая записывала в США, а выпускает на киевском лейбле Ивана Дорна. Пластинка целиком создана из сэмплов сломанных оркестровых инструментов, найденных в музыкальных колледжах Филадельфии. Заглавный трек про женщину-женьшень — который и сам по себе просто огонь! — любопытно также сравнить с его собратом из параллельной вселенной — одноименной композицией джазового гитариста Эрика Гейла сорокалетней давности. Есть в них какие-то едва уловимые музыкальные переклички.
Слушать альбом «Ginseng Woman» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
LʼOne «Весь мир для нас»
Поп-рэпер Леван Горозия объявил, что пластинка «Пангея» станет его последней записью под псевдонимом LʼOne. По утверждению артиста, диск записывался на всех континентах Земли. В записи помогали Леонид Агутин, певица Jasmine и группа Mgzavrebi. В финальном треке LʼOne пафосно цитирует Цоя «Перемен требуют наши сердца», а в открывающем — называет себя Тони Роббинсом от рэпа. Надеемся, он это хотя бы с иронией.
Слушать альбом «Пангея» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
The Comet Is Coming «Summon The Fire»
The Comet Is Coming — одна из главных надежд современного британского джаза, наряду с такими коллективами, как GoGo Penguin и Sons of Kemet. Все они весьма удачно лавируют между стилями, зачастую далеко не смежными с тем, что принято подразумевать под традиционным джазом. В результате, например, в треке «Вызываю огонь» отыскивается не меньше электронного грува и задорного панка, чем у покойного «фаерстартера» Кита Флинта.
Слушать альбом «Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Шура «BKLYNLDN»
После выхода отличного дебютного альбома «Nothingʼs Real» от английской певицы с русскими корнями Александры Якуниной-Дентон не было ничего слышно три года. На этот День святого Валентина она неожиданно выпустила совместный трек с электронщиком Tourist, а теперь записала сольный сингл, который, видимо, является намеком на скорый выход полноценной пластинки. «Это не любовь, это чрезвычайная ситуация», — поет Шура в клипе, воссоздающем лесбийскую версию знаменитой скульптуры Огюста Родена «Поцелуй».
«Нотэбёрд» «Страхъ»
Московский коллектив «Нотэбёрд» (ранее существовал в Мурманске под названием Ptica) не оставляет равнодушным никого, кто слышал на концертах их импровизационный и гипнотизирующий арт-рок, помноженный на широту русской души и глубину ее печали. До сих пор музыканты не спешили зафиксировать свое творчество для истории. Первое официальное видео группы снималось одним планом (скрытая рифма-отсылка к оскароносному фильму «Бёрдмэн»?) в Центральном доме художника на Крымском валу в Москве. Все сыграно живьем прямо на съемках и записано буквально со второго дубля, отчего выглядит еще более магическим.