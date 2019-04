The Cranberries «In The End»

Еще одна, вслед за душераздирающей «All Over Now», песня-прощание, от которой стоит ком в горле. На следующей неделе ирландская группа The Cranberries выпускает свой финальный альбом — с последними песнями, которые успела сочинить и записать накануне своей скоропостижной смерти Долорес ОʼРиордан. «In The End» — горькое и грустное напоминание о том, какую прекрасную певицу мы потеряли.