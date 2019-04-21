Мадонна и Малума «Medellin»

Новая музыка от Мадонны — это всегда важное событие. Особенно сейчас, ведь певица не выпускала альбомов уже четыре года. Свой четырнадцатый альбом «Madame X» она создавала в Португалии, и, судя по всему, пластинка в значительной степени посвящена и вдохновлена современной латиноамериканской музыкой. Первый сингл «Medellin» записан в дуэте с молодым реггетон-певцом Малумой из Колумбии. За свою долгую карьеру Мадонна бессчетное число раз меняла образы, пускаясь в самые авантюрные музыкальные эксперименты, что вызывает лишь восхищение. Однако нельзя не заметить, что пока Мадам Икс бьет мимо цели.