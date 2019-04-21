Бейонсе, Елка, Лиззо, Мадонна — и алматинский джаз «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: впечатляющие живые выступления Бейонсе и Елки, долгожданный камбек Мадонны, а также старый-новый «джаз» из Алма-Аты. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Бейонсе «Before I Let Go»
Главная поп-певица Америки как всегда стреляет без предупреждения. На неделе Бейонсе внезапно выпустила концертный альбом «Homecoming» — запись своего прошлогоднего выступления на фестивале Coachella, которое многие критики и свидетели признали событием эпохальным. Больше всего повезло подписчикам Netflix: для них опубликовали целый фильм-концерт (певица заключила с сервисом контракт на 60 миллионов долларов, по которому, помимо «Homecoming» выпустит для Netflix еще два полноценных проекта). Зато и в аудио-версии обнаружился приятный довесок — студийный кавер на песню «Before I Let Go» группы Maze, один из Rʼn'B-гимнов афроамериканцев из 1980-х.
Слушать альбом «Homecoming: The Live Album» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
ЯАVЬ & Gruppa Skryptonite — Берегом
Сложно противопоставить что-нибудь Бейонсе, но Елке и Скриптониту это в полной мере удалось. Нежданный дуэт исполнил в студии — очень нежно и изящно — песню нового проекта певицы под названием ЯАVЬ. Остается только надеется, что когда-нибудь случится полноценный концерт, на котором все это можно будет увидеть живьем.
Lizzo «Juice»
Мелисса Вивиан Джефферсон из Техаса, выступающая под псевдонимом Lizzo, записала одну из самых захватывающих и увлекательных пластинок сезона. Здесь бодрый и ладно скроенный хип-хоп попеременно соседствует с игривым фанком и величественным соулом в духе лучших американских див прошлого (см., например, заглавный трек «Cuz I Love You»). У Лиззо шикарный голос, она могла бы стать второй Адель, исполняя серьезную проникновенную лирику, но вместо этого она раз за разом включает самоиронию и с веселой ухмылкой потешается над собой и всеми вокруг.
Слушать альбом «Cuz I Love You» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт «Power is Power»
Стартовавший финальный сезон «Игры престолов» дает последнюю возможность смежным индустриям снять сливки с популярной франшизы. Среди прочего пошел в ход и псевдо-саундтрек сериала, а именно песни, вдохновленные кино-сагой. Не удивительно, что в таком проекте мелькают все главные поп-звезды момента.
Monatik «Love It ритм»
Клипы Дмитрия Монатика — неизменные спектакли танца. В основе их сюжета лежит яркая причудливая хореография. О чем бы он ни пел и какими бы мизансценами не наполнял видеоряд, смотреть всегда приятно.
Мадонна и Малума «Medellin»
Новая музыка от Мадонны — это всегда важное событие. Особенно сейчас, ведь певица не выпускала альбомов уже четыре года. Свой четырнадцатый альбом «Madame X» она создавала в Португалии, и, судя по всему, пластинка в значительной степени посвящена и вдохновлена современной латиноамериканской музыкой. Первый сингл «Medellin» записан в дуэте с молодым реггетон-певцом Малумой из Колумбии. За свою долгую карьеру Мадонна бессчетное число раз меняла образы, пускаясь в самые авантюрные музыкальные эксперименты, что вызывает лишь восхищение. Однако нельзя не заметить, что пока Мадам Икс бьет мимо цели.
Loyle Carner «Loose Ends»
Самый стильный и интеллигентный хип-хоп, который только англичане и умеют делать. Уроженец Лондона Лойл Карнер еще в 2017-м застолбил свое место под солнцем, когда его дебютный альбом «Yesterdayʼs Gone» был признан одной из лучших пластинок года в Великобритании. Новая работа «Not Waving, But Drowning» уверенно развивает и закрепляет успех музыканта. Среди прочих здесь на подпевках другие большие звезды новой британской волны — Самфа и Джорджа Смит.
Слушать альбом «Not Waving, But Drowning» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
The Cranberries «In The End»
Еще одна, вслед за душераздирающей «All Over Now», песня-прощание, от которой стоит ком в горле. На следующей неделе ирландская группа The Cranberries выпускает свой финальный альбом — с последними песнями, которые успела сочинить и записать накануне своей скоропостижной смерти Долорес ОʼРиордан. «In The End» — горькое и грустное напоминание о том, какую прекрасную певицу мы потеряли.
Бек «Saw Lightning»
После яркой танцевальной поп-пластинки «Colours» у Бека Хансена, по всей видимости, открылось второе дыхание. На новом сингле, анонсирующем следующий альбом под названием «Hyperspace», он продолжает молодиться, не без успеха пытаясь отправить своих слушателей в 1990-е, во времена «Loser» и «Devilʼs Haircut».
MʼDee «Город любви»
Новые поколения заново изобретают поп-музыку. 20-летний Мади Токтаров из Казахстана называет ее алматинским джазом. Получается как у «АʼСтудио» и Леонида Агутина в 1990-е, то есть хорошо.
Слушать альбом «Алматинский джаз, vol. 2» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»