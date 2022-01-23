Аврора, Федук, Мисс Киттин, Placebo и «Хрупкое и доступное» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Музыкальная рубрика «Медузы» возвращается с зимних каникул. Как всегда по воскресеньям мы коротко рассказываем о самых заметных и интересных песнях и клипах недели. В этом выпуске: возвращение Placebo, Мисс Киттин и панк-проекта Найка Борзова Killer Honda, а также отличные новые группы Yard Act и «Хрупкое и доступное». Бонусом в стримингах еще десять примечательных треков, вышедших с начала года: от The Weeknd и FKA twigs до Fontaines D.C. и The Smile (так называлась группа Queen до тех пор, пока к ней не присоединился Фредди Меркьюри, а теперь так именуется новый проект Тома Йорка).
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«Хрупкое и доступное» «Причины любить тебя»
Как если бы The 1975 родились не в Манчестере, а в Саратове. Замечательный индипоп-проект Вадима Булычева, пока что главное и самое приятное открытие года в российской музыке!
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Yard Act «Payday»
Свежая кровь брекзит-рока, напрашивающаяся на роль любимцев критиков стартующего сезона. Отлично бы смотрелись на фестивале «Боль», если он наконец состоится.
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Aurora «A Temporary High»
Первым значительным поп-альбомом 2022-го хочется засчитать вовсе не псевдорадио «Рассвет FM» от The Weeknd, а «Богов, которых мы может потрогать» норвежки Авроры Акснес.
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Feduk «Танцы на кухне»
Интимная хореография, вырывающаяся за границы четырех стен в заснеженный лес. В дискографии Федора Инсарова стало подозрительно много отличных треков!
Нилюфер Янья «Midnight Sun»
Лучшая молодая певица Лондона дает Тома Йорка образца «The Bends». Как всегда великолепно.
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Placebo «Try Better Next Time»
Неумолимо продолжающая накрывать шоу-бизнес рок-волна несет с глубин на берег тяжеловесов — первый за восемь лет Placebo «Never Let Me Go». Впрочем, пока что самое примечательное в их новых видео — лишь то, что Брайан Молко отпустил усы.
Miss Kittin и The Hacker «Ostbahnhof»
Королева электроклэша нулевых, француженка Каролин Эрве снова в деле после четырехлетнего молчания и снова со своим компаньоном-диджеем Мишелем Амато. Третий совместный альбом дуэта ожидается 25 марта.
Mitski «Love Me More»
Великая Мицки Мияваки на пороге превращения в большую поп-певицу.
Killer Honda «Деньги»
Залихватский гаражный сайд-проект Найка Борзова (где он оттягивается за барабанами) предается панк-груву — как в первый и последний раз.
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King Princess и Fousheé «Little Bother»
Трепетно и элегично — о потере любви. Грусть, от которой светло.