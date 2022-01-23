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Аврора, Федук, Мисс Киттин, Placebo и «Хрупкое и доступное» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

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Музыкальная рубрика «Медузы» возвращается с зимних каникул. Как всегда по воскресеньям мы коротко рассказываем о самых заметных и интересных песнях и клипах недели. В этом выпуске: возвращение Placebo, Мисс Киттин и панк-проекта Найка Борзова Killer Honda, а также отличные новые группы Yard Act и «Хрупкое и доступное». Бонусом в стримингах еще десять примечательных треков, вышедших с начала года: от The Weeknd и FKA twigs до Fontaines D.C. и The Smile (так называлась группа Queen до тех пор, пока к ней не присоединился Фредди Меркьюри, а теперь так именуется новый проект Тома Йорка).

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