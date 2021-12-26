Главные песни 2021 года: «Мозоль», «Агент», «Мы рома из Чемодановки» И еще 97 треков в плейлисте «Медузы»
Главные песни 2021 года: «Мозоль», «Агент», «Мы рома из Чемодановки» И еще 97 треков в плейлисте «Медузы»
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2021 год был странным. Для кого-то, может, и счастливым, а для нас — не совсем. При этом каждый год всегда ассоциируют с определенными песнями. Для «Медузы», которую в 2021-м объявили «иностранным агентом» и которой пришлось биться за выживание, музыка стала настоящим спасением. Нас поддержали участники марафона «Агенты лета», в течение трех месяцев безостановочно присылавшие нам свои новые треки, клипы и просто писавшие добрые слова. Конечно, это не могло не отразиться на традиционном итоговом плейлисте из 100 наших любимых песен года. Специальный бонус к этому плейлисту — особенная композиция, которая называется «Meduza» — ее написала композитор Вэл Гиамо, пожертвовавшая все средства от стриминга нашему изданию. Нам будет приятно, если вы ее послушаете! Музыканты, спасибо вам за этот год. С наступающим!
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