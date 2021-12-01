Кого слушали россияне в 2021 году? Скриптонита, Кизару и Моргенштерна (сколько ни пытайся его запретить) Музыкальные итоги года от Apple Music и Spotify

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Музыкальные стриминговые сервисы Apple Music и Spotify подвели итоги 2021 года, рассказав, какие альбомы и песни пользовались наибольшей популярностью у российской аудитории. Мы собрали их воедино.

Apple Music

По версии сервиса, в российских чартах доминировали рэп и лиричная поп-музыка, причем почти исключительно местного производства. Артистом года в России назван Скриптонит (Адиль Жалелов). Сразу три альбома рэпера из Казахстана оказались в топе прослушиваний — хотя только один из них, «Свистки и бумажки», датируется собственно 2021 годом. Два других — «2004» и «Праздник на улице 36» — вышли намного раньше, в 2019 и 2017 годах соответственно. Тут также следует отметить, что у Скриптонита заключен контракт с Apple Music, поэтому многие его премьеры становятся временным эксклюзивом Apple и нигде в других сервисах их послушать нельзя.

Внимание. В некоторых песнях звучит мат (но в рэпе без этого никуда).

Скриптонит — Жить как я живу [Official Audio] Musica36

Главным альбомом года признана пластинка «Yamakasi» владикавказского дуэта рэперов Miyagi & Andy Panda (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев), вышедшая еще в июле 2020 года. Как сообщили в Apple, этот альбом целый год продержался на вершине чартов, не опускаясь ниже девятой строчки.

Топ-10 альбомов 2021 года в России

Miyagi & Andy Panda «Yamakasi»

Miyagi & Andy Panda «Yamakasi» Скриптонит «Свистки и бумажки»

Скриптонит «Свистки и бумажки» Slava Marlow «Артем»

Slava Marlow «Артем» Егор Крид «Pussy Boy»

Егор Крид «Pussy Boy» Скриптонит «2004»

Скриптонит «2004» Баста «40»

Баста «40» Скриптонит «Праздник на улице 36»

Скриптонит «Праздник на улице 36» Artik & Asti «Миллениум Х»

Artik & Asti «Миллениум Х» Моргенштерн «Million Dollar: Business»

Моргенштерн «Million Dollar: Business» Jony «Небесные розы»

На вершину песенного чарта Apple Music поднялась «Птичка» от дуэта представителей кальян-рэпа HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров). Одним из лидеров чартов также стал соратник Моргенштерна Slava Marlow (Артем Готлиб) со своим хитом «Снова я напиваюсь». Единственный иностранный трек в топе — это «Astronaut In The Ocean» от австралийского рэпера Masked Wolf.

HammAli & Navai — Птичка HammAli & Navai

SLAVA MARLOW — СНОВА Я НАПИВАЮСЬ (Премьера Клипа! Хит 2020!) SLAVA MARLOW

Ваня Дмитриенко — Венера-Юпитер Ваня Дмитриенко

Топ-10 треков 2021 года в России

HammAli & Navai «Птичка»

HammAli & Navai «Птичка» Slava Marlow «Снова я напиваюсь»

Slava Marlow «Снова я напиваюсь» Ваня Дмитриенко «Венера-Юпитер»

Ваня Дмитриенко «Венера-Юпитер» Ramil «Сияй»

Ramil «Сияй» Masked Wolf «Astronaut In The Ocean»

Masked Wolf «Astronaut In The Ocean» Джарахов & Markul «Я в моменте»

Джарахов & Markul «Я в моменте» Miyagi & Andy Panda «Minor»

Miyagi & Andy Panda «Minor» Miyagi & Andy Panda «Патрон»

Miyagi & Andy Panda «Патрон» Моргенштерн «Cristal & МОЁТ»

Моргенштерн «Cristal & МОЁТ» Скриптонит — «Чистый» (OST «Псих»)

Артистом года во всем мире объявлен The Weeknd, а певица Оливия Родриго получила сразу три премии Apple Music в номинациях «Прорыв года», «Альбом года» («Sour») и «Песня года» («Drivers license»).

Узнайте о ней, если до сих пор не слышали Королева подростковых драм Оливия Родриго записала одну из главных песен этого года (вы наверняка ее слышали). А теперь готовится стать новой Тейлор Свифт или Аврил Лавин

Olivia Rodrigo — drivers license (Official Video) OliviaRodrigoVEVO

Spotify

В Spotify тоже все рекорды по прослушиваниям бьет российский рэп — с той лишь разницей, что здесь в чартах лидирует Алишер Моргенштерн, чья сверхуспешная карьера сейчас едва не оказалась под угрозой, а творчество — под запретом. Российским альбомом года ожидаемо стал совместный диск Kizaru и Big Baby Tape (Олег Нечипоренко и Егор Ракитин) «Bandana I», от которого под конец года слегка рябило в глазах во всех стримингах.

Топ-5 исполнителей

Моргенштерн

Моргенштерн Скриптонит

Скриптонит Kizaru

Kizaru Miyagi & Andy Panda

Miyagi & Andy Panda Big Baby Tape

Toп-5 треков

Моргенштерн «Cristal & МОЁТ»

Моргенштерн «Cristal & МОЁТ» Kizaru «Дежавю»

Kizaru «Дежавю» Miyagi & Andy Panda «Патрон»

Miyagi & Andy Panda «Патрон» 10AGE «Нету интереса»

10AGE «Нету интереса» Masked Wolf «Astronaut In The Ocean»

MORGENSHTERN — Cristal & МОЁТ (Клип + итоги 2020 года) MORGENSHTERN

Kizaru — Дежавю (КЛИП) Sanchez — Новинки Музыки

Miyagi & Andy Panda — Патрон (2021) Black Beats

Toп-5 альбомов

Kizaru и Big Baby Tape «Bandana I»

Kizaru и Big Baby Tape «Bandana I» Моргенштерн «Million Dollar: Business»

Моргенштерн «Million Dollar: Business» Mayot «Ghetto Garden»

Mayot «Ghetto Garden» Måneskin «Teatro dʼira — Vol. I»

Måneskin «Teatro dʼira — Vol. I» Miyagi & Andy Panda — «Yamakasi»

На глобальном рынке в сервисе первенство второй год подряд удерживает пуэрториканский исполнитель Bad Bunny. Следом за ним идут американская певица Тейлор Свифт и кей-поп группа BTS. Лучшие альбом и песня года у Spotify такие же, как у Apple Music: «Sour» и «Drivers license» Оливии Родриго.

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