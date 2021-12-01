Кого слушали россияне в 2021 году? Скриптонита, Кизару и Моргенштерна (сколько ни пытайся его запретить) Музыкальные итоги года от Apple Music и Spotify
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Музыкальные стриминговые сервисы Apple Music и Spotify подвели итоги 2021 года, рассказав, какие альбомы и песни пользовались наибольшей популярностью у российской аудитории. Мы собрали их воедино.
Apple Music
По версии сервиса, в российских чартах доминировали рэп и лиричная поп-музыка, причем почти исключительно местного производства. Артистом года в России назван Скриптонит (Адиль Жалелов). Сразу три альбома рэпера из Казахстана оказались в топе прослушиваний — хотя только один из них, «Свистки и бумажки», датируется собственно 2021 годом. Два других — «2004» и «Праздник на улице 36» — вышли намного раньше, в 2019 и 2017 годах соответственно. Тут также следует отметить, что у Скриптонита заключен контракт с Apple Music, поэтому многие его премьеры становятся временным эксклюзивом Apple и нигде в других сервисах их послушать нельзя.
Внимание. В некоторых песнях звучит мат (но в рэпе без этого никуда).
Главным альбомом года признана пластинка «Yamakasi» владикавказского дуэта рэперов Miyagi & Andy Panda (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев), вышедшая еще в июле 2020 года. Как сообщили в Apple, этот альбом целый год продержался на вершине чартов, не опускаясь ниже девятой строчки.
Топ-10 альбомов 2021 года в России
- Miyagi & Andy Panda «Yamakasi»
- Скриптонит «Свистки и бумажки»
- Slava Marlow «Артем»
- Егор Крид «Pussy Boy»
- Скриптонит «2004»
- Баста «40»
- Скриптонит «Праздник на улице 36»
- Artik & Asti «Миллениум Х»
- Моргенштерн «Million Dollar: Business»
- Jony «Небесные розы»
На вершину песенного чарта Apple Music поднялась «Птичка» от дуэта представителей кальян-рэпа HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров). Одним из лидеров чартов также стал соратник Моргенштерна Slava Marlow (Артем Готлиб) со своим хитом «Снова я напиваюсь». Единственный иностранный трек в топе — это «Astronaut In The Ocean» от австралийского рэпера Masked Wolf.
Топ-10 треков 2021 года в России
- HammAli & Navai «Птичка»
- Slava Marlow «Снова я напиваюсь»
- Ваня Дмитриенко «Венера-Юпитер»
- Ramil «Сияй»
- Masked Wolf «Astronaut In The Ocean»
- Джарахов & Markul «Я в моменте»
- Miyagi & Andy Panda «Minor»
- Miyagi & Andy Panda «Патрон»
- Моргенштерн «Cristal & МОЁТ»
- Скриптонит — «Чистый» (OST «Псих»)
Артистом года во всем мире объявлен The Weeknd, а певица Оливия Родриго получила сразу три премии Apple Music в номинациях «Прорыв года», «Альбом года» («Sour») и «Песня года» («Drivers license»).
Spotify
В Spotify тоже все рекорды по прослушиваниям бьет российский рэп — с той лишь разницей, что здесь в чартах лидирует Алишер Моргенштерн, чья сверхуспешная карьера сейчас едва не оказалась под угрозой, а творчество — под запретом. Российским альбомом года ожидаемо стал совместный диск Kizaru и Big Baby Tape (Олег Нечипоренко и Егор Ракитин) «Bandana I», от которого под конец года слегка рябило в глазах во всех стримингах.
Топ-5 исполнителей
- Моргенштерн
- Скриптонит
- Kizaru
- Miyagi & Andy Panda
- Big Baby Tape
Toп-5 треков
- Моргенштерн «Cristal & МОЁТ»
- Kizaru «Дежавю»
- Miyagi & Andy Panda «Патрон»
- 10AGE «Нету интереса»
- Masked Wolf «Astronaut In The Ocean»
Toп-5 альбомов
- Kizaru и Big Baby Tape «Bandana I»
- Моргенштерн «Million Dollar: Business»
- Mayot «Ghetto Garden»
- Måneskin «Teatro dʼira — Vol. I»
- Miyagi & Andy Panda — «Yamakasi»
На глобальном рынке в сервисе первенство второй год подряд удерживает пуэрториканский исполнитель Bad Bunny. Следом за ним идут американская певица Тейлор Свифт и кей-поп группа BTS. Лучшие альбом и песня года у Spotify такие же, как у Apple Music: «Sour» и «Drivers license» Оливии Родриго.