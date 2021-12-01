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«Медуза», я с тобой
шапито

Кого слушали россияне в 2021 году? Скриптонита, Кизару и Моргенштерна (сколько ни пытайся его запретить) Музыкальные итоги года от Apple Music и Spotify

Источник: Meduza

Музыкальные стриминговые сервисы Apple Music и Spotify подвели итоги 2021 года, рассказав, какие альбомы и песни пользовались наибольшей популярностью у российской аудитории. Мы собрали их воедино.

Apple Music

По версии сервиса, в российских чартах доминировали рэп и лиричная поп-музыка, причем почти исключительно местного производства. Артистом года в России назван Скриптонит (Адиль Жалелов). Сразу три альбома рэпера из Казахстана оказались в топе прослушиваний — хотя только один из них, «Свистки и бумажки», датируется собственно 2021 годом. Два других — «2004» и «Праздник на улице 36» — вышли намного раньше, в 2019 и 2017 годах соответственно. Тут также следует отметить, что у Скриптонита заключен контракт с Apple Music, поэтому многие его премьеры становятся временным эксклюзивом Apple и нигде в других сервисах их послушать нельзя.

Внимание. В некоторых песнях звучит мат (но в рэпе без этого никуда).
Скриптонит — Жить как я живу [Official Audio]
Musica36

Главным альбомом года признана пластинка «Yamakasi» владикавказского дуэта рэперов Miyagi & Andy Panda (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев), вышедшая еще в июле 2020 года. Как сообщили в Apple, этот альбом целый год продержался на вершине чартов, не опускаясь ниже девятой строчки.

Топ-10 альбомов 2021 года в России

  • Miyagi & Andy Panda «Yamakasi»
  • Скриптонит «Свистки и бумажки»
  • Slava Marlow «Артем»
  • Егор Крид «Pussy Boy»
  • Скриптонит «2004»
  • Баста «40»
  • Скриптонит «Праздник на улице 36»
  • Artik & Asti «Миллениум Х»
  • Моргенштерн «Million Dollar: Business»
  • Jony «Небесные розы»

На вершину песенного чарта Apple Music поднялась «Птичка» от дуэта представителей кальян-рэпа HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров). Одним из лидеров чартов также стал соратник Моргенштерна Slava Marlow (Артем Готлиб) со своим хитом «Снова я напиваюсь». Единственный иностранный трек в топе — это «Astronaut In The Ocean» от австралийского рэпера Masked Wolf.

HammAli & Navai — Птичка
HammAli & Navai
SLAVA MARLOW — СНОВА Я НАПИВАЮСЬ (Премьера Клипа! Хит 2020!)
SLAVA MARLOW
Ваня Дмитриенко — Венера-Юпитер
Ваня Дмитриенко

Топ-10 треков 2021 года в России

  • HammAli & Navai «Птичка»
  • Slava Marlow «Снова я напиваюсь»
  • Ваня Дмитриенко «Венера-Юпитер»
  • Ramil «Сияй»
  • Masked Wolf «Astronaut In The Ocean»
  • Джарахов & Markul «Я в моменте»
  • Miyagi & Andy Panda «Minor»
  • Miyagi & Andy Panda «Патрон»
  • Моргенштерн «Cristal & МОЁТ»
  • Скриптонит — «Чистый» (OST «Псих»)

Артистом года во всем мире объявлен The Weeknd, а певица Оливия Родриго получила сразу три премии Apple Music в номинациях «Прорыв года», «Альбом года» («Sour») и «Песня года» («Drivers license»).

Узнайте о ней, если до сих пор не слышали

Olivia Rodrigo — drivers license (Official Video)
OliviaRodrigoVEVO

Spotify

В Spotify тоже все рекорды по прослушиваниям бьет российский рэп — с той лишь разницей, что здесь в чартах лидирует Алишер Моргенштерн, чья сверхуспешная карьера сейчас едва не оказалась под угрозой, а творчество — под запретом. Российским альбомом года ожидаемо стал совместный диск Kizaru и Big Baby Tape (Олег Нечипоренко и Егор Ракитин) «Bandana I», от которого под конец года слегка рябило в глазах во всех стримингах.

Топ-5 исполнителей

  • Моргенштерн
  • Скриптонит
  • Kizaru
  • Miyagi & Andy Panda
  • Big Baby Tape

Что происходит с Моргенштерном

Toп-5 треков

  • Моргенштерн «Cristal & МОЁТ»
  • Kizaru «Дежавю»
  • Miyagi & Andy Panda «Патрон»
  • 10AGE «Нету интереса»
  • Masked Wolf «Astronaut In The Ocean»
MORGENSHTERN — Cristal & МОЁТ (Клип + итоги 2020 года)
MORGENSHTERN
Kizaru — Дежавю (КЛИП)
Sanchez — Новинки Музыки
Miyagi & Andy Panda — Патрон (2021)
Black Beats

Toп-5 альбомов

  • Kizaru и Big Baby Tape «Bandana I»
  • Моргенштерн «Million Dollar: Business»
  • Mayot «Ghetto Garden»
  • Måneskin «Teatro dʼira — Vol. I»
  • Miyagi & Andy Panda — «Yamakasi»

Все что нужно знать об «альбоме года»

На глобальном рынке в сервисе первенство второй год подряд удерживает пуэрториканский исполнитель Bad Bunny. Следом за ним идут американская певица Тейлор Свифт и кей-поп группа BTS. Лучшие альбом и песня года у Spotify такие же, как у Apple Music: «Sour» и «Drivers license» Оливии Родриго.

А вот что было в чартах в прошлые годы

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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