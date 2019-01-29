Американская журналистка приласкала 99 собак — и сняла про каждую ролик. А «Медуза» оценила их по 10-балльной шкале (всех!)
Американская журналистка Салли Кучар отправилась на выставку собак, проходившую с 26 по 27 января в Сан-Франциско. Кучар придумала себе необычный челлендж — погладить и заснять на видео ровно 100 животных (и ей бы это удалось, если бы не пропущенная тридцать четвертая собака!). О своих успехах журналистка отчитывалась в твиттере и инстаграме, куда выкладывала ролики с выставки.
Мы в свою очередь позаимствовали идею проекта WeRateDogs: его авторы шутливо оценивают присланные им фотографии собак. У нас схожая цель — выставить баллы всем, кто попал в объектив камеры Кучар. Не волнуйтесь: ни одно из животных не получило меньше 10/10. И еще — для удобства мы всех собак называем мальчиками, хотя их пол мы, разумеется, узнать никак не могли. Скорее всего, девочек в этой подборке не меньше, чем мальчиков — имейте это в виду.
Осторожно! Мы вставили в материал 99 видеороликов. Они могут долго грузиться. 😨 Если у вас медленный интернет, лучше почитайте про главные видеоигры февраля.
1. Хороший мальчик — 12/10
2. Ласковый мальчик — 15/10
3. Пушистый мальчик — 13/10
4. Завидный мальчик — 16/10
5. Усталый мальчик — 14/10 (и чашечка ☕)
6. Порядочный мальчик — 12/10
7. Добродушный мальчик — 15/10
8. Печальный мальчик — 19/10 (🦴 для поднятия настроения)
9. Стройный мальчик — 13/10
10. Уникальный мальчик — 18/10 (говорят, тайских риджбеков в США всего около 500)
11. Скромный мальчик — 14/10
12. Любезный мальчик — 16/10
13. Лохматый мальчик — 16/10
14. Удивленный мальчик — 15/10
15. Податливый мальчик — 14/10
16. Шерстяной мальчик (с умеренно мощными лапищами) — 17/10
17. Радушный мальчик — 16/10
18. Затаившийся мальчик — 18/10 (не наступите 🥾)
19. Жалостливый мальчик — 14/10
20. Гордый мальчик — 13/10
21. Величавый мальчик — 19/10
22. Ладный мальчик — 12/10
23. Бравый мальчик — 15/10
24. Морщинистый мальчик — 16/10
25. Спокойный мальчик — 17/10
26. Робкий мальчик — 19/10
27. Сытый мальчик — 15/10
28. Уклончивый мальчик — 12/10
29. Игривый мальчик — 19/10
30. Вежливый мальчик — 16/10
31. Просветленный мальчик — 15/10
32. Кроткий мальчик — 18/10
33. Любопытный мальчик — 18/10
35. Воздушный мальчик — 15/10 (предыдущий мальчик — пропущенный!)
36. Расслабленный мальчик — 15/10
37. Неподвижный мальчик — 19/10
38. Настороженный мальчик — 17/10
39. Безмятежный мальчик — 12/10
40. Ровный мальчик — 17/10
41. Бдительный мальчик — 15/10
42. Невозмутимый мальчик — 18/10
43. Благосклонный мальчик — 16/10
44. Кайфующий мальчик — 17/10
45. Смирный мальчик — 16/10
46. Знатный мальчик — 17/10
47. Обходительный мальчик — 15/10
48. Сахарный мальчик — 14/10
49. Энергичный мальчик — 18/10
50. Гривуазный мальчик — 19/10 (да, мы заглянули в словарь!)
51. Шаловливый мальчик — 17/10
52. Общительный мальчик — 14/10
53. Стеснительный мальчик — 15/10
54. Компактный мальчик — 18/10 (помещается в ладони!)
55. Еще более компактный мальчик — 19/10
56. Голодный мальчик — 17/10
57. Примерный мальчик — 13/10
58. Лучезарный мальчик — 16/10
59. Кокетливый мальчик — 20/10
60. Пригожий мальчик — 14/10
61. Изящный мальчик — 19/10
62. Приветливый мальчик — 15/10 (👋👋👋)
63. Флегматичный мальчик — 16/10
64. Хипповый мальчик — 14/10
65. Баловливый мальчик — 19/10
66. Терпеливый мальчик — 15/10
67. Бонтонный мальчик — 12/10
68. Деликатный мальчик — 14/10
69. Галантный мальчик — 18/10
70. Аристократичный мальчик — 14/10
71. Роковой мальчик — 16/10
72. Утонченный мальчик — 12/10
73. Мечтательный мальчик — 18/10
74. Проворный мальчик — 19/10
75. Благородный мальчик — 16/10
76. Очаровательный мальчик — 13/10
77. Покладистый мальчик — 14/10
78. Грациозный мальчик — 19/10
79. Атлетичный мальчик — 15/10
80. Чуткий мальчик — 12/10
81. Стильный мальчик — 17/10
82. Прыгучий мальчик — 19/10
83. Благовидный мальчик — 12/10
84. Хлебный мальчик — ∞/10
Внимание! Возможен конфликт интересов. Некоторые члены редакции «Медузы» давным-давно мечтают завести сиба-ину.
85. Мемный мальчик — ∞²/10
Внимание! Это точно конфликт интересов. Но других оценок сибам мы все равно не поставим. Живите с этим.
86. Доблестный мальчик — 18/10
87. Бескручинный мальчик — 16/10
88. Обольстительный мальчик — 15/10
89. Длиннохвостый мальчик — 19/10
90. Неотразимый мальчик — 15/10
91. Ангельский мальчик — 16/10
92. Кудрявый мальчик — 15/10
93. Тяжелый мальчик — 18/10
94. Компанейский мальчик — 16/10
95. Королевский мальчик — 👑/10
96. Длинношеий мальчик — 19/10
97. Озорной мальчик — 16/10
Перед записью этого видео у Салли Кучар украли телефон. К счастью, еще до ограбления она успела залить оставшиеся ролики в инстаграм. Однако в твиттер они попали вот в таком качестве:
98. Ушастый мальчик — 17/10
99. Обессиленный мальчик — 14/10
100 (но на самом деле 99!). Волатильный мальчик — 20/10
Это Скиппи — любимая собака Кучар (и последняя в ее челлендже). Они лучшие друзья и живут вместе уже восемь лет.