шапито

Американская журналистка приласкала 99 собак — и сняла про каждую ролик. А «Медуза» оценила их по 10-балльной шкале (всех!)

Meduza

Американская журналистка Салли Кучар отправилась на выставку собак, проходившую с 26 по 27 января в Сан-Франциско. Кучар придумала себе необычный челлендж — погладить и заснять на видео ровно 100 животных (и ей бы это удалось, если бы не пропущенная тридцать четвертая собака!). О своих успехах журналистка отчитывалась в твиттере и инстаграме, куда выкладывала ролики с выставки.

Мы в свою очередь позаимствовали идею проекта WeRateDogs: его авторы шутливо оценивают присланные им фотографии собак. У нас схожая цель — выставить баллы всем, кто попал в объектив камеры Кучар. Не волнуйтесь: ни одно из животных не получило меньше 10/10. И еще — для удобства мы всех собак называем мальчиками, хотя их пол мы, разумеется, узнать никак не могли. Скорее всего, девочек в этой подборке не меньше, чем мальчиков — имейте это в виду.

Осторожно! Мы вставили в материал 99 видеороликов. Они могут долго грузиться. 😨 Если у вас медленный интернет, лучше почитайте про главные видеоигры февраля.