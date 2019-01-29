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шапито

Американская журналистка приласкала 99 собак — и сняла про каждую ролик. А «Медуза» оценила их по 10-балльной шкале (всех!)

Meduza

Американская журналистка Салли Кучар отправилась на выставку собак, проходившую с 26 по 27 января в Сан-Франциско. Кучар придумала себе необычный челлендж — погладить и заснять на видео ровно 100 животных (и ей бы это удалось, если бы не пропущенная тридцать четвертая собака!). О своих успехах журналистка отчитывалась в твиттере и инстаграме, куда выкладывала ролики с выставки.

Мы в свою очередь позаимствовали идею проекта WeRateDogs: его авторы шутливо оценивают присланные им фотографии собак. У нас схожая цель — выставить баллы всем, кто попал в объектив камеры Кучар. Не волнуйтесь: ни одно из животных не получило меньше 10/10. И еще — для удобства мы всех собак называем мальчиками, хотя их пол мы, разумеется, узнать никак не могли. Скорее всего, девочек в этой подборке не меньше, чем мальчиков — имейте это в виду.

Осторожно! Мы вставили в материал 99 видеороликов. Они могут долго грузиться. 😨 Если у вас медленный интернет, лучше почитайте про главные видеоигры февраля.

1. Хороший мальчик — 12/10

2. Ласковый мальчик — 15/10

3. Пушистый мальчик — 13/10

4. Завидный мальчик — 16/10

5. Усталый мальчик — 14/10 (и чашечка ☕)

6. Порядочный мальчик — 12/10

7. Добродушный мальчик — 15/10

8. Печальный мальчик — 19/10 (🦴 для поднятия настроения)

9. Стройный мальчик — 13/10

10. Уникальный мальчик — 18/10 (говорят, тайских риджбеков в США всего около 500)

11. Скромный мальчик — 14/10

12. Любезный мальчик — 16/10

13. Лохматый мальчик — 16/10

14. Удивленный мальчик — 15/10

15. Податливый мальчик — 14/10

16. Шерстяной мальчик (с умеренно мощными лапищами) — 17/10

17. Радушный мальчик — 16/10

18. Затаившийся мальчик — 18/10 (не наступите 🥾)

19. Жалостливый мальчик — 14/10

20. Гордый мальчик — 13/10

21. Величавый мальчик — 19/10

22. Ладный мальчик — 12/10

23. Бравый мальчик — 15/10

24. Морщинистый мальчик — 16/10

25. Спокойный мальчик — 17/10

26. Робкий мальчик — 19/10

27. Сытый мальчик — 15/10

28. Уклончивый мальчик — 12/10

29. Игривый мальчик — 19/10

30. Вежливый мальчик — 16/10

31. Просветленный мальчик — 15/10

32. Кроткий мальчик — 18/10

33. Любопытный мальчик — 18/10

35. Воздушный мальчик — 15/10 (предыдущий мальчик — пропущенный!)

36. Расслабленный мальчик — 15/10

37. Неподвижный мальчик — 19/10

38. Настороженный мальчик — 17/10

39. Безмятежный мальчик — 12/10

40. Ровный мальчик — 17/10

41. Бдительный мальчик — 15/10

42. Невозмутимый мальчик — 18/10

43. Благосклонный мальчик — 16/10

44. Кайфующий мальчик — 17/10

45. Смирный мальчик — 16/10

46. Знатный мальчик — 17/10

47. Обходительный мальчик — 15/10

48. Сахарный мальчик — 14/10

49. Энергичный мальчик — 18/10

50. Гривуазный мальчик — 19/10 (да, мы заглянули в словарь!)

51. Шаловливый мальчик — 17/10

52. Общительный мальчик — 14/10

53. Стеснительный мальчик — 15/10

54. Компактный мальчик — 18/10 (помещается в ладони!)

55. Еще более компактный мальчик — 19/10

56. Голодный мальчик — 17/10

57. Примерный мальчик — 13/10

58. Лучезарный мальчик — 16/10

59. Кокетливый мальчик — 20/10

60. Пригожий мальчик — 14/10

61. Изящный мальчик — 19/10

62. Приветливый мальчик — 15/10 (👋👋👋)

63. Флегматичный мальчик — 16/10

64. Хипповый мальчик — 14/10

65. Баловливый мальчик — 19/10

66. Терпеливый мальчик — 15/10

67. Бонтонный мальчик — 12/10

68. Деликатный мальчик — 14/10

69. Галантный мальчик — 18/10

70. Аристократичный мальчик — 14/10

71. Роковой мальчик — 16/10

72. Утонченный мальчик — 12/10

73. Мечтательный мальчик — 18/10

74. Проворный мальчик — 19/10

75. Благородный мальчик — 16/10

76. Очаровательный мальчик — 13/10

77. Покладистый мальчик — 14/10

78. Грациозный мальчик — 19/10

79. Атлетичный мальчик — 15/10

80. Чуткий мальчик — 12/10

81. Стильный мальчик — 17/10

82. Прыгучий мальчик — 19/10

83. Благовидный мальчик — 12/10

84. Хлебный мальчик — ∞/10

Внимание! Возможен конфликт интересов. Некоторые члены редакции «Медузы» давным-давно мечтают завести сиба-ину.

85. Мемный мальчик — ∞²/10

Внимание! Это точно конфликт интересов. Но других оценок сибам мы все равно не поставим. Живите с этим.

86. Доблестный мальчик — 18/10

87. Бескручинный мальчик — 16/10

88. Обольстительный мальчик — 15/10

89. Длиннохвостый мальчик — 19/10

90. Неотразимый мальчик — 15/10

91. Ангельский мальчик — 16/10

92. Кудрявый мальчик — 15/10

93. Тяжелый мальчик — 18/10

94. Компанейский мальчик — 16/10

95. Королевский мальчик — 👑/10

96. Длинношеий мальчик — 19/10

97. Озорной мальчик — 16/10

Перед записью этого видео у Салли Кучар украли телефон. К счастью, еще до ограбления она успела залить оставшиеся ролики в инстаграм. Однако в твиттер они попали вот в таком качестве:

98. Ушастый мальчик — 17/10

99. Обессиленный мальчик — 14/10

100 (но на самом деле 99!). Волатильный мальчик — 20/10

Это Скиппи — любимая собака Кучар (и последняя в ее челлендже). Они лучшие друзья и живут вместе уже восемь лет.

Собак оценивал Максим Иванов