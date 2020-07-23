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Почему ЦИК удалил из твиттера опрос о трехдневном голосовании? Отвечает Элла Памфилова
08:17, 23 июля 2020
Источник: Meduza
21 июля Госдума
разрешила
проводить голосование на выборах в течение трех дней. 22 июля в твиттере ЦИК
появился
опрос «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?». Абсолютное большинство его участников выбрали ответ «Нет». После этого опрос удалили. 23 июля глава ЦИК Элла Памфилова
объяснила
публикацию опроса некомпетентностью сотрудников. «Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — сказала Памфилова радиостанции «Говорит Москва». Опрос, аналогичный опубликованному в твиттере ЦИК,
был размещен
и на странице комиссии во «ВКонтакте». Его не удаляли.
Фото в анонсе: Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA
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