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Почему ЦИК удалил из твиттера опрос о трехдневном голосовании? Отвечает Элла Памфилова

Источник: Meduza
21 июля Госдума <a href="https://meduza.io/news/2020/07/21/gosduma-prinyala-zakon-o-trehdnevnom-golosovanii-na-vyborah-i-referendumah" target="_blank">разрешила</a> проводить голосование на выборах в течение трех дней. 22 июля в твиттере ЦИК <a href="https://meduza.io/news/2020/07/22/tsik-provel-opros-o-tom-udobno-li-golosovat-na-vyborah-tri-dnya-a-potom-udalil-ego" target="_blank">появился</a> опрос «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?». Абсолютное большинство его участников выбрали ответ «Нет». После этого опрос удалили. 23 июля глава ЦИК Элла Памфилова <a href="https://govoritmoskva.ru/news/240880/?print=1" target="_blank">объяснила</a> публикацию опроса некомпетентностью сотрудников. «Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — сказала Памфилова радиостанции «Говорит Москва». Опрос, аналогичный опубликованному в твиттере ЦИК, <a href="https://vk.com/wall-151165928_2844" target="_blank">был размещен</a> и на странице комиссии во «ВКонтакте». Его не удаляли.
21 июля Госдума разрешила проводить голосование на выборах в течение трех дней. 22 июля в твиттере ЦИК появился опрос «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?». Абсолютное большинство его участников выбрали ответ «Нет». После этого опрос удалили. 23 июля глава ЦИК Элла Памфилова объяснила публикацию опроса некомпетентностью сотрудников. «Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно», — сказала Памфилова радиостанции «Говорит Москва». Опрос, аналогичный опубликованному в твиттере ЦИК, был размещен и на странице комиссии во «ВКонтакте». Его не удаляли.

Фото в анонсе: Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA