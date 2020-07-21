Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах

Госдума приняла в третьем чтении закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.

За закон проголосовали 344 депутата, против — 51.

В соответствии с принятым законом, решение о многодневном голосовании в Госдуму принимает ЦИК, решения о многодневном голосовании в других ситуациях — избирательная комиссия, которая организует выборы.

Трехдневное голосование сможет применяться уже в Единый день голосования в сентябре 2020 года.

Голосование по поправкам к Конституции России проводилось в течение семи дней. Независимые наблюдатели критиковали эту норму, заявляя, что в такой ситуации сложнее обеспечить прозрачный процесс голосования.