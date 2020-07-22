ЦИК провел опрос о том, удобно ли голосовать на выборах три дня. А потом удалил его

ЦИК РФ удалил из твиттера опрос о голосовании на выборах в течение нескольких дней — после того, как большинство его участников назвали процедуру неудобной. Об этом пишет TJournal.

Такой же опрос ЦИК опубликовал во «ВКонтакте». На момент публикации новости пост был доступен.

Госдума 21 июля приняла закон, который разрешает проводить голосование на выборах разных уровней в течение нескольких, но не больше трех, дней.

Голосование по поправкам к Конституции РФ проходило семь дней: с 25 июня по 1 июля 2020 года.