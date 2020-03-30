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Людей по всему миру призывают оставаться дома. Сколько человек находятся в изоляции
07:13, 30 марта 2020
Источник: Meduza
За последнюю неделю во всем мире выросло число людей, находящихся в изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. По
данным
AFP, к 29 марта такая мера затронула не менее 3 миллиардов 381 миллиона человек в 78 странах и территориях. Для многих из них — 2,45 миллиарда человек в 42 странах — эти ограничения обязательны. Ранее «Медуза» подготовила
несколько
инструкций
, как хорошо провести время в изоляции, кинокритик Антон Долин посоветовал отличные фильмы
Ингмара Бергмана
и
Федерико Феллини
, а отдел «Шапито» представил
самые странные предложения
, как не заскучать в четырех стенах.
Фото в анонсе: Luis Acosta / AFP / Scanpix / LETA
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