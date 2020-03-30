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Людей по всему миру призывают оставаться дома. Сколько человек находятся в изоляции

Источник: Meduza
За последнюю неделю во всем мире выросло число людей, находящихся в изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. По <a href="https://in.news.yahoo.com/four-10-people-worldwide-confined-165642681.html" target="_blank">данным</a> AFP, к 29 марта такая мера затронула не менее 3 миллиардов 381 миллиона человек в 78 странах и территориях. Для многих из них — 2,45 миллиарда человек в 42 странах — эти ограничения обязательны. Ранее «Медуза» подготовила <a href="https://meduza.io/feature/2020/03/08/karantin-po-koronavirusu-dlitsya-dve-nedeli-vot-kak-ih-mozhno-provesti-s-polzoy" target="_blank">несколько</a> <a href="https://meduza.io/feature/2020/03/15/koronavirus-rushit-vse-plany-i-portit-nastroenie-meduza-popytalas-nayti-v-etom-hot-kakie-to-plyusy" target="_blank">инструкций</a>, как хорошо провести время в изоляции, кинокритик Антон Долин посоветовал отличные фильмы <a href="https://meduza.io/slides/domashniy-kinoteatr-pyat-filmov-ingmara-bergmana-dlya-teh-kto-hochet-nachat-razbiratsya-v-kino" target="_blank">Ингмара Бергмана</a> и <a href="https://meduza.io/slides/domashniy-kinoteatr-pyat-filmov-federiko-fellini-dlya-teh-kto-hochet-nachat-razbiratsya-v-kino" target="_blank">Федерико Феллини</a>, а отдел «Шапито» представил <a href="https://meduza.io/shapito/2020/03/24/chem-zanyatsya-doma-esli-ot-skuki-uzhe-lezesh-na-stenu" target="_blank">самые странные предложения</a>, как не заскучать в четырех стенах.
За последнюю неделю во всем мире выросло число людей, находящихся в изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. По данным AFP, к 29 марта такая мера затронула не менее 3 миллиардов 381 миллиона человек в 78 странах и территориях. Для многих из них — 2,45 миллиарда человек в 42 странах — эти ограничения обязательны. Ранее «Медуза» подготовила несколько инструкций, как хорошо провести время в изоляции, кинокритик Антон Долин посоветовал отличные фильмы Ингмара Бергмана и Федерико Феллини, а отдел «Шапито» представил самые странные предложения, как не заскучать в четырех стенах.

Фото в анонсе: Luis Acosta / AFP / Scanpix / LETA