Перейти к материалам
новости

Владимир Путин — о том, как протесты помогли освободить Ивана Голунова. Цитата

Источник: Meduza
Владимир Путин считает, что акции протеста, проходившие после <a href="https://meduza.io/feature/2019/06/14/ivan-golunov-svoboden-no-eto-ne-konets" target="_blank">задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова</a> в июне 2019 года, помогли прекратить его уголовное преследование. Об этом он заявил <a href="https://putin.tass.ru/ru/o-rezonansnykh-delakh/" target="_blank">в четвертом выпуске</a> интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Отвечая на вопрос о заказчиках преследования Голунова, президент сказал, что <a href="https://meduza.io/news/2020/02/25/baza-byvshiy-politseyskiy-rasskazal-kak-podbrosil-narkotiki-ivanu-golunovu" target="_blank">показания полицейских</a>, фигурирующих в <a href="https://meduza.io/feature/2020/01/29/po-delu-ivana-golunova-zaderzhany-byvshie-sotrudniki-moskovskoy-politsii-ih-mogut-obvinit-v-falsifikatsii-dokazatelstv-i-hranenii-narkotikov" target="_blank">деле</a>, нужно не «выбивать», а получать «естественным путем в рамках действующего закона». «Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», — добавил Путин.
Владимир Путин считает, что акции протеста, проходившие после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова в июне 2019 года, помогли прекратить его уголовное преследование. Об этом он заявил в четвертом выпуске интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Отвечая на вопрос о заказчиках преследования Голунова, президент сказал, что показания полицейских, фигурирующих в деле, нужно не «выбивать», а получать «естественным путем в рамках действующего закона». «Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», — добавил Путин.

Фото в анонсе: Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA