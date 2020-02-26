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Владимир Путин — о том, как протесты помогли освободить Ивана Голунова. Цитата
09:55, 26 февраля 2020
Источник: Meduza
Владимир Путин считает, что акции протеста, проходившие после
задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова
в июне 2019 года, помогли прекратить его уголовное преследование. Об этом он заявил
в четвертом выпуске
интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Отвечая на вопрос о заказчиках преследования Голунова, президент сказал, что
показания полицейских
, фигурирующих в
деле
, нужно не «выбивать», а получать «естественным путем в рамках действующего закона». «Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», — добавил Путин.
Фото в анонсе: Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA
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