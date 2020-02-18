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Кто из мировых производителей телефонов согласился предустанавливать российское ПО

Источник: Meduza
Компании Samsung и Xiaomi <a href="https://meduza.io/news/2020/02/18/xiaomi-soglasilas-predustanavlivat-rossiyskoe-po-na-svoi-ustroystva" target="_blank">сообщили</a>, что готовы выполнить требования <a href="https://meduza.io/feature/2019/12/02/putin-podpisal-zakon-o-predustanovke-rossiyskih-prilozheniy-na-telefony-i-gadzhety-komu-eto-nuzhno-chto-budut-ustanavlivat-apple-uydet-iz-rossii" target="_blank">закона</a> и начать предустанавливать российские программы на телефоны, продаваемые в стране. Вместе они <a href="https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR245669619" target="_blank">занимают</a> почти половину российского рынка телефонов: у Samsung 32%, у Xiaomi — 13%. Два других крупных производителя — Apple и Huawei — пока не объявляли о таких планах. Ранее в Apple <a href="https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/27/805248-minsvyazi" target="_blank">говорили</a>, что принятие закона вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России. Обычно производитель iPhone не предустанавливает чужой софт на свои устройства.
Компании Samsung и Xiaomi сообщили, что готовы выполнить требования закона и начать предустанавливать российские программы на телефоны, продаваемые в стране. Вместе они занимают почти половину российского рынка телефонов: у Samsung 32%, у Xiaomi — 13%. Два других крупных производителя — Apple и Huawei — пока не объявляли о таких планах. Ранее в Apple говорили, что принятие закона вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России. Обычно производитель iPhone не предустанавливает чужой софт на свои устройства.

Фото в анонсе: BestPhotoPlus / Shutterstock.com