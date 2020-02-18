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Кто из мировых производителей телефонов согласился предустанавливать российское ПО
15:50, 18 февраля 2020
Источник: Meduza
Компании Samsung и Xiaomi
сообщили
, что готовы выполнить требования
закона
и начать предустанавливать российские программы на телефоны, продаваемые в стране. Вместе они
занимают
почти половину российского рынка телефонов: у Samsung 32%, у Xiaomi — 13%. Два других крупных производителя — Apple и Huawei — пока не объявляли о таких планах. Ранее в Apple
говорили
, что принятие закона вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России. Обычно производитель iPhone не предустанавливает чужой софт на свои устройства.
Фото в анонсе: BestPhotoPlus / Shutterstock.com
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