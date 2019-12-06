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Егор Жуков после суда. Фотография
08:37, 6 декабря 2019
Источник: Meduza
Студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, 6 декабря приговорили
к трем годам условного срока
. После приговора Жуков обратился
к собравшимся у суда
сотням человек. Он поблагодарил их за поддержку и попросил помочь другим фигурантам «московского дела». «Есть люди, кому вы сейчас нужнее. Потому что я уже на свободе, а они нет. Поэтому скорее мчитесь туда и помогайте тем, кому помощь сейчас нужна больше, чем мне», — сказал Жуков.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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