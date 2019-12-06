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Егор Жуков после суда. Фотография

Источник: Meduza
Студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, 6 декабря приговорили <a href="https://meduza.io/news/2019/12/06/figuranta-moskovskogo-dela-egora-zhukova-prigovorili-k-trem-godam-uslovno" target="_blank">к трем годам условного срока</a>. После приговора Жуков обратился <a href="https://meduza.io/short/2019/12/06/podderzhat-egora-zhukova-k-sudu-prishli-sotni-chelovek-fotografiya" target="_blank">к собравшимся у суда</a> сотням человек. Он поблагодарил их за поддержку и попросил помочь другим фигурантам «московского дела». «Есть люди, кому вы сейчас нужнее. Потому что я уже на свободе, а они нет. Поэтому скорее мчитесь туда и помогайте тем, кому помощь сейчас нужна больше, чем мне», — сказал Жуков.
Студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, 6 декабря приговорили к трем годам условного срока. После приговора Жуков обратился к собравшимся у суда сотням человек. Он поблагодарил их за поддержку и попросил помочь другим фигурантам «московского дела». «Есть люди, кому вы сейчас нужнее. Потому что я уже на свободе, а они нет. Поэтому скорее мчитесь туда и помогайте тем, кому помощь сейчас нужна больше, чем мне», — сказал Жуков.
Евгений Фельдман для «Медузы»