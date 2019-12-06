Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Поддержать Егора Жукова к суду пришли сотни человек. Фотография
07:58, 6 декабря 2019
Источник: Meduza
6 декабря в Кунцевском суде Москвы выносили приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Поддержать Егора Жукова к суду пришли сотни человек. Жукова
приговорили
к трем годам условно.
Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA
Напишите нам