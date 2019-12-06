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Поддержать Егора Жукова к суду пришли сотни человек. Фотография

Источник: Meduza
6 декабря в Кунцевском суде Москвы выносили приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Поддержать Егора Жукова к суду пришли сотни человек. Жукова <a href="https://meduza.io/news/2019/12/06/figuranta-moskovskogo-dela-egora-zhukova-prigovorili-k-trem-godam-uslovno" target="_blank">приговорили</a> к трем годам условно.
6 декабря в Кунцевском суде Москвы выносили приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Поддержать Егора Жукова к суду пришли сотни человек. Жукова приговорили к трем годам условно.
Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA