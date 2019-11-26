Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Минздрав начал давать советы про Новый год. Хорошие советы
14:16, 26 ноября 2019
Источник: Meduza
Перед Новым годом специалисты Минздрава традиционно дают советы, как провести праздники с минимальным ущербом для здоровья. Например, в прошлом году главный нарколог Евгений Брюн рассказывал о злоупотреблении алкоголем (а «Медуза»
проверила
его слова). Теперь главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин
рассказал
о переедании: «Единственное — [надо в праздники] вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что еще наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть». Об опасности 10-дневного застолья во время новогодних каникул Ивашкин
говорит
давно. «Медуза» тоже раньше подробно рассказывала,
как пережить новогодние праздники
и, прежде всего,
не спиться
.
Фото в анонсе: Alexander Oganezov / Shutterstock.com
Напишите нам