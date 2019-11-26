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Минздрав начал давать советы про Новый год. Хорошие советы

Источник: Meduza
Перед Новым годом специалисты Минздрава традиционно дают советы, как провести праздники с минимальным ущербом для здоровья. Например, в прошлом году главный нарколог Евгений Брюн рассказывал о злоупотреблении алкоголем (а «Медуза» <a href="https://meduza.io/paragraph/2018/12/25/glavnyy-narkolog-rossii-evgeniy-bryun-daet-sovety-pro-alkogol-kratchayshiy-pereskaz-s-faktchekom" target="_blank">проверила</a> его слова). Теперь главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин <a href="https://govoritmoskva.ru/news/217112/" target="_blank">рассказал</a> о переедании: «Единственное — [надо в праздники] вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что еще наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть». Об опасности 10-дневного застолья во время новогодних каникул Ивашкин <a href="https://ria.ru/20111226/526881343.html" target="_blank">говорит</a> давно. «Медуза» тоже раньше подробно рассказывала, <a href="https://meduza.io/slides/kak-perezhit-novogodnie-kanikuly-bez-uscherba-dlya-zdorovya" target="_blank">как пережить новогодние праздники</a> и, прежде всего, <a href="https://meduza.io/cards/ya-pyu-uzhe-dve-nedeli-ya-alkogolik" target="_blank">не спиться</a>.
Перед Новым годом специалисты Минздрава традиционно дают советы, как провести праздники с минимальным ущербом для здоровья. Например, в прошлом году главный нарколог Евгений Брюн рассказывал о злоупотреблении алкоголем (а «Медуза» проверила его слова). Теперь главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин рассказал о переедании: «Единственное — [надо в праздники] вести себя по-человечески, не превращаться в животное и помнить о том, что еще наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть». Об опасности 10-дневного застолья во время новогодних каникул Ивашкин говорит давно. «Медуза» тоже раньше подробно рассказывала, как пережить новогодние праздники и, прежде всего, не спиться.

Фото в анонсе: Alexander Oganezov / Shutterstock.com