Я пью уже две недели. Я алкоголик?
1
Как измеряется степень алкоголизма? В литрах?
Нет. Алкогольную зависимость нельзя диагностировать по количеству выпитого. Заподозрить зависимость можно по определенным реакциям организма на алкоголь и по разным неприятным переменам в жизни.
2
Что за реакции и перемены?
Есть целый список критериев. Вот самые распространенные поводы начать беспокоиться или даже пойти к врачу. Чем больше таких симптомов, тем тяжелее ситуация.
Алкоголь мешает делать вам то, что вы должны.
Из-за алкоголя вы заваливаете дедлайн, отменяете встречи с родными, забываете забрать ребенка из детского сада, тратите деньги, которые отложили на квартиру, а потом не знаете, как выкрутиться.
Вы продолжаете пить, несмотря ни на что.
От вас ушел любимый человек, потому что уже больше не может терпеть последствия ваших отношений с алкоголем. Вас уволили с работы. У вас онемели пальцы и страшно болит живот. Родители постоянно заводят разговоры о том, что вы много пьете, и все заканчивается скандалом. Но вы продолжаете употреблять алкоголь.
Чтобы напиться, вам надо больше, чем раньше.
Рост толерантности к алкоголю — вот как это называется.
Вы пьете почти каждый день, а если не пьете, вам физически плохо.
Синдром отмены — это когда вас знобит, вы не можете заснуть, вас тошнит, вам тревожно.
Если вы пили вечером, утром у вас похмелье. Но это не то похмелье, которое бывает у многих людей без зависимости: на самом деле, у них развивается интоксикация, то есть отравление алкоголем; в такой ситуации рюмка водки сделает только хуже. А у людей с алкогольной зависимостью бывает настоящее похмелье, и если они выпьют, оно пройдет.
Вы пьете больше, чем планировали.
Когда вы пытаетесь остановиться, у вас не получается.
Вы часто думаете об алкоголе и очень хотите выпить.
Альтернативные способы расслабиться и отдохнуть вам не интересны.
3
Кажется, некоторые пункты — про меня. Что делать?
Можно начать с тестов. Есть несколько опросников, которые помогают врачам диагностировать алкогольную зависимость. Самый популярный из них — AUDIT (одна единица алкоголя там — это 10 граммов спирта; в бокале вина, рюмке водки и бутылке пива — где-то 15 граммов спирта). Если вы набрали больше 8 баллов, можно заподозрить злоупотребление алкоголем, больше 20 — алкогольную зависимость. В этих случаях лучше обратиться к наркологу: у него есть для вас дельные советы и, может быть, даже таблетки.
4
Тест показал, что зависимости нет! Можно это отметить?
Не торопитесь. Если у вас нет зависимости — хорошо, но это не значит, что все в порядке. Например, на пути к зависимости находятся люди старше 65 лет и женщины, которые пьют в неделю около 100 граммов спирта (что примерно равно литру вина, 2,5 литра пива или шести рюмкам водки). Если вы пьете не так часто, но помногу, то есть около 40 граммов спирта (это где-то пол-литра вина, литр пива или чуть больше двух рюмок водки за раз) — это тоже опасно. В некоторых странах считается, что у мужчин норма больше, и для них рискованное поведение — выпивать в неделю чуть меньше 200 граммов спирта (два литра вина, пять литров пива или 12 рюмок водки) или 50 граммов спирта (около полулитра вина, полтора литра пива или 3,5 рюмки водки) за раз.
Злоупотребление алкоголем повышает риски развития самых разных заболеваний — эта формальная фраза совершенно справедлива. Алкоголь может навредить практически любому органу, любой системе. Поначалу это может быть бессонница, изжога, повышенное давления, но чем дальше, тем более выраженным окажется вред.
Если вы обычно не превышаете норму, но, решив отдохнуть, сильно напиваетесь, это называется binge drinking (наверное, наиболее точный перевод — «регулярные пьянки»). Тут тоже есть свои риски. Когда женщина часа за два выпивает около 50 граммов спирта (чуть больше полулитра вина, полтора литра пива или 3,5 рюмки водки) и когда мужчина выпивает 60 граммов спирта (0,7 литра вина, 1,8 литра пива или 4 рюмки водки), это нередко заканчивается травмами, инфекциями, передающимися половым путем, отравлением алкоголем и другими неприятностями (это американские стандарты; британцы считают, что опасны даже меньшие дозы). Все это в долгосрочной перспективе может привести к инсульту, заболеваниям печени и другим неприятностям.
5
Сколько можно пить, чтобы не беспокоиться о здоровье?
В разных странах нормы могут сильно разниться. Например, по американским стандартам, мужчина может выпивать без вреда для здоровья 28 граммов спирта в день (почти 2 бокала вина, либо 2 бутылки пива или 2 рюмки водки), женщина — в два раза меньше. Всемирная организация здравоохранения считает, что норма — это 20 граммов спирта в день не чаще, чем пять дней в неделю. То есть чуть больше бокала вина, бутылки пива или рюмки водки в день.
Дарья Саркисян