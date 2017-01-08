Я пью уже две недели. Я алкоголик?

Есть целый список критериев. Вот самые распространенные поводы начать беспокоиться или даже пойти к врачу. Чем больше таких симптомов, тем тяжелее ситуация.

Алкоголь мешает делать вам то, что вы должны.

Из-за алкоголя вы заваливаете дедлайн, отменяете встречи с родными, забываете забрать ребенка из детского сада, тратите деньги, которые отложили на квартиру, а потом не знаете, как выкрутиться.

Вы продолжаете пить, несмотря ни на что.

От вас ушел любимый человек, потому что уже больше не может терпеть последствия ваших отношений с алкоголем. Вас уволили с работы. У вас онемели пальцы и страшно болит живот. Родители постоянно заводят разговоры о том, что вы много пьете, и все заканчивается скандалом. Но вы продолжаете употреблять алкоголь.

Чтобы напиться, вам надо больше, чем раньше.

Рост толерантности к алкоголю — вот как это называется.

Вы пьете почти каждый день, а если не пьете, вам физически плохо.

Синдром отмены — это когда вас знобит, вы не можете заснуть, вас тошнит, вам тревожно.

Если вы пили вечером, утром у вас похмелье. Но это не то похмелье, которое бывает у многих людей без зависимости: на самом деле, у них развивается интоксикация, то есть отравление алкоголем; в такой ситуации рюмка водки сделает только хуже. А у людей с алкогольной зависимостью бывает настоящее похмелье, и если они выпьют, оно пройдет.

Вы пьете больше, чем планировали.

Когда вы пытаетесь остановиться, у вас не получается.

Вы часто думаете об алкоголе и очень хотите выпить.

Альтернативные способы расслабиться и отдохнуть вам не интересны.