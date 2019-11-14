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Что думают в Совете по правам человека о летних протестах. Две цитаты
09:31, 14 ноября 2019
Источник: Meduza
13 ноября новый глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев
отчитался
о первых итогах проверки уголовных дел, возбужденных после летних протестов в Москве. Фадеев взял на контроль
три случая
, которые вызвали у него вопросы, но по остальным делам ему «все более или менее ясно». На прошедшем заседании, как
рассказал
член совета Николай Сванидзе, не обсуждался вопрос о том, почему после несогласованных акций было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Причем
пресс-релиз
о заседании на сайте совета называется «Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев: у СПЧ есть вопросы по ряду дел участников массовых беспорядков». СПЧ еще в августе заявил, что не обнаружил признаков беспорядков и
попросил
Генпрокуратуру проверить законность возбуждения дела — ответа на этот запрос ведомство не дало до сих пор. 21 октября президент Владимир Путин
сменил
главу совета и частично изменил его состав.
Фото в анонсе: Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA
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