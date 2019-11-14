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Что думают в Совете по правам человека о летних протестах. Две цитаты

Источник: Meduza
13 ноября новый глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев <a href="https://ria.ru/20191113/1560901164.html" target="_blank">отчитался</a> о первых итогах проверки уголовных дел, возбужденных после летних протестов в Москве. Фадеев взял на контроль <a href="https://meduza.io/news/2019/11/13/v-osnovnom-konechno-vse-bolee-ili-menee-yasno-glava-spch-zayavil-o-nesorazmernosti-obvineniy-protiv-treh-figurantov-moskovskogo-dela" target="_blank">три случая</a>, которые вызвали у него вопросы, но по остальным делам ему «все более или менее ясно». На прошедшем заседании, как <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4157094" target="_blank">рассказал</a> член совета Николай Сванидзе, не обсуждался вопрос о том, почему после несогласованных акций было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Причем <a href="http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/5953/" target="_blank">пресс-релиз</a> о заседании на сайте совета называется «Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев: у СПЧ есть вопросы по ряду дел участников массовых беспорядков». СПЧ еще в августе заявил, что не обнаружил признаков беспорядков и <a href="http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/5742/" target="_blank">попросил</a> Генпрокуратуру проверить законность возбуждения дела — ответа на этот запрос ведомство не дало до сих пор. 21 октября президент Владимир Путин <a href="https://meduza.io/feature/2019/10/22/pri-lyubom-krizise-imenno-prava-cheloveka-stradayut-prezhde-vsego" target="_blank">сменил</a> главу совета и частично изменил его состав.
13 ноября новый глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев отчитался о первых итогах проверки уголовных дел, возбужденных после летних протестов в Москве. Фадеев взял на контроль три случая, которые вызвали у него вопросы, но по остальным делам ему «все более или менее ясно». На прошедшем заседании, как рассказал член совета Николай Сванидзе, не обсуждался вопрос о том, почему после несогласованных акций было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Причем пресс-релиз о заседании на сайте совета называется «Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев: у СПЧ есть вопросы по ряду дел участников массовых беспорядков». СПЧ еще в августе заявил, что не обнаружил признаков беспорядков и попросил Генпрокуратуру проверить законность возбуждения дела — ответа на этот запрос ведомство не дало до сих пор. 21 октября президент Владимир Путин сменил главу совета и частично изменил его состав.

Фото в анонсе: Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA