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Как полицейский информатор оказался в «Новом величии». Допрос на суде
13:57, 31 октября 2019
Источник: Meduza
В Люблинском суде Москвы
идет допрос
ключевого свидетеля обвинения по делу
«Нового величия»
(о создании экстремистского сообщества). Этот свидетель — полицейский информатор, известный как Руслан Д. (на суде его официально называют «Константиновым», но «Грани.ру» и «Дождь» выяснили его настоящее имя —
Родион Зелинский
). Он дает показания в отдельной комнате, чтобы никто из участников процесса его не видел. Защита обвиняемых по делу неоднократно называла Руслана Д. провокатором, который призывал других участников «Нового величия» к активным действиям. Сам свидетель на суде рассказал о радикальных идеях обвиняемых и подчеркнул, что, оформляя документально устав движения, не вкладывал в него собственные мысли.
Фото в анонсе:
«Грани.ру»
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