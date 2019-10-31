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Как полицейский информатор оказался в «Новом величии». Допрос на суде

Источник: Meduza
В Люблинском суде Москвы <a href="https://zona.media/online/2019/10/31/nove-rusland-2" target="_blank">идет допрос</a> ключевого свидетеля обвинения по делу <a href="https://meduza.io/feature/2018/07/18/novoe-velichie-kak-politseyskiy-provokator-vnedrilsya-v-kruzhok-po-interesam" target="_blank">«Нового величия»</a> (о создании экстремистского сообщества). Этот свидетель — полицейский информатор, известный как Руслан Д. (на суде его официально называют «Константиновым», но «Грани.ру» и «Дождь» выяснили его настоящее имя — <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/22/grani-ru-i-dozhd-nazvali-imya-sekretnogo-svidetelya-po-delu-novogo-velichiya-figuranty-dela-obvinyali-ego-v-rabote-na-spetssluzhby" target="_blank">Родион Зелинский</a>). Он дает показания в отдельной комнате, чтобы никто из участников процесса его не видел. Защита обвиняемых по делу неоднократно называла Руслана Д. провокатором, который призывал других участников «Нового величия» к активным действиям. Сам свидетель на суде рассказал о радикальных идеях обвиняемых и подчеркнул, что, оформляя документально устав движения, не вкладывал в него собственные мысли.
В Люблинском суде Москвы идет допрос ключевого свидетеля обвинения по делу «Нового величия» (о создании экстремистского сообщества). Этот свидетель — полицейский информатор, известный как Руслан Д. (на суде его официально называют «Константиновым», но «Грани.ру» и «Дождь» выяснили его настоящее имя — Родион Зелинский). Он дает показания в отдельной комнате, чтобы никто из участников процесса его не видел. Защита обвиняемых по делу неоднократно называла Руслана Д. провокатором, который призывал других участников «Нового величия» к активным действиям. Сам свидетель на суде рассказал о радикальных идеях обвиняемых и подчеркнул, что, оформляя документально устав движения, не вкладывал в него собственные мысли.

Фото в анонсе: «Грани.ру»