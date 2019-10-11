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К Путину продолжают приставать по поводу либерализма. Хотя он не против!

Источник: Meduza
11 октября на заседании Совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин <a href="https://www.youtube.com/watch?v=C4ArdS1LItc" target="_blank">вспомнил</a>, что его постоянно критикуют за слова о либерализме в интервью FT в июне 2019 года. Тогда он <a href="https://meduza.io/paragraph/2019/06/27/u-nas-demokraticheskaya-strana-smeetsya" target="_blank">сказал</a>, что либеральная идея себя изжила, <a href="https://meduza.io/paragraph/2019/06/29/shest-ili-pyat-polov-napridumyvali-transformery-trans" target="_blank">добавив</a> затем на пресс-конференции, что эта идея «начинает поедать сама себя». В октябре Путину <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d94bbf09a79472fd36db171" target="_blank">напомнили</a> о его словах, тогда президент ответил, что их часто неверно трактуют — якобы российский лидер предрек конец западному образу жизни. «Мир развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот о чем я говорил», — пояснил президент.
11 октября на заседании Совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин вспомнил, что его постоянно критикуют за слова о либерализме в интервью FT в июне 2019 года. Тогда он сказал, что либеральная идея себя изжила, добавив затем на пресс-конференции, что эта идея «начинает поедать сама себя». В октябре Путину напомнили о его словах, тогда президент ответил, что их часто неверно трактуют — якобы российский лидер предрек конец западному образу жизни. «Мир развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот о чем я говорил», — пояснил президент.

Фото в анонсе: Михаил Метцель/ ТАСС / Scanpix / LETA