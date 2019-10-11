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К Путину продолжают приставать по поводу либерализма. Хотя он не против!
10:45, 11 октября 2019
Источник: Meduza
11 октября на заседании Совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин
вспомнил
, что его постоянно критикуют за слова о либерализме в интервью FT в июне 2019 года. Тогда он
сказал
, что либеральная идея себя изжила,
добавив
затем на пресс-конференции, что эта идея «начинает поедать сама себя». В октябре Путину
напомнили
о его словах, тогда президент ответил, что их часто неверно трактуют — якобы российский лидер предрек конец западному образу жизни. «Мир развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот о чем я говорил», — пояснил президент.
Фото в анонсе: Михаил Метцель/ ТАСС / Scanpix / LETA
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