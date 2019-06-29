«Шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс…» Кратчайший пересказ пресс-конференции Путина после саммита G20
Пересказ сделан по видеозаписи пресс-конференции Владимира Путина, опубликованной RT. Цитаты Путина приведены в кавычках.
С Дональдом Трампом получилась «деловая и прагматичная» встреча. С Терезой Мэй обсуждали Сергея Скрипаля, она настроена «чуть жестко», но я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Конфликт в Керченском проливе — провокация и безобразие. Дело Ивана Голунова — не несправедливость, а произвол. Про дело «Рольфа» не слышал, Сергея Петрова не знаю. «Либеральная идея начинает поедать сама себя». Элтон Джон зря обвиняет меня в двуличии. У нас ровное отношение к ЛГБТ. «Есть закон, за который нас все шпыняют», но ребенок должен вырасти, а потом решить, кто он такой. «Шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс… Я даже не понимаю, что это такое». ЛГБТ агрессивно навязывают свою точку зрения «подавляющему большинству». «Дай бог здоровья всем».
Фото в анонсе: Илья Питалев / Sputnik / Scanpix / LETA