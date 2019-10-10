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Зеленский отказался публиковать переговоры с Путиным
12:52, 10 октября 2019
Источник: Meduza
10 октября во время
пресс-марафона
президента Украины Владимира Зеленского спросили, готов ли он опубликовать свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным — как это было
раньше сделано
в случае с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский
заявил
, что не будет публиковать переговоры с Путиным, так как это, по его мнению, приведет к прекращению двусторонних встреч. В Кремле ранее
говорили
, что публикация любых президентских переговоров возможна лишь по согласованию сторон.
Фото в анонсе: Ефим Лукацкий / AP / Scanpix / LETA
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