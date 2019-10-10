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Зеленский отказался публиковать переговоры с Путиным

Источник: Meduza
10 октября во время <a href="https://meduza.io/short/2019/10/10/vladimir-zelenskiy-ustroil-press-marafon-na-fudkorte-fotografiya" target="_blank">пресс-марафона</a> президента Украины Владимира Зеленского спросили, готов ли он опубликовать свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным — как это было <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/25/razgovor-trampa-s-zelenskim-iz-za-kotorogo-prezidenta-ssha-mogut-otpravit-v-otstavku-polnaya-rasshifrovka" target="_blank">раньше сделано</a> в случае с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский <a href="https://ria.ru/20191010/1559628295.html" target="_blank">заявил</a>, что не будет публиковать переговоры с Путиным, так как это, по его мнению, приведет к прекращению двусторонних встреч. В Кремле ранее <a href="http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=1069097&amp;sec=1735" target="_blank">говорили</a>, что публикация любых президентских переговоров возможна лишь по согласованию сторон.
10 октября во время пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского спросили, готов ли он опубликовать свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным — как это было раньше сделано в случае с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский заявил, что не будет публиковать переговоры с Путиным, так как это, по его мнению, приведет к прекращению двусторонних встреч. В Кремле ранее говорили, что публикация любых президентских переговоров возможна лишь по согласованию сторон.

Фото в анонсе: Ефим Лукацкий / AP / Scanpix / LETA