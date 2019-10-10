Владимир Зеленский устроил пресс-марафон на фудкорте. Фотография

10 октября президент Украины Владимир Зеленский устроил многочасовую встречу с представителями СМИ в Киеве, на которую аккредитовались почти 300 журналистов. Пресс-марафон проходит на новом Kyiv Food Market, где под одной крышей на фудкорте располагаются более 20 ресторанов. Глава государства общается по полчаса за столом с разными группами журналистов, сменяющими друг друга. Встречу транслируют в прямом эфире украинские телеканалы. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что марафон может продлиться 10 часов.

Глеб Гаранич / Reuters / Scanpix / LETA