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Голоса на муниципальных выборах в Петербурге считали две недели. Вот результат
14:52, 24 сентября 2019
Источник: Meduza
24 сентября Санкт-Петербургская избирательная комиссия
подвела
итоги муниципальных выборов, состоявшихся более двух недель назад — 8 сентября (подсчет проходил с
масштабными нарушениями
). По итогам выборов «Единая Россия» потеряла более двухсот мандатов, зато в муниципальных советах получили места кандидаты «Яблока» и «Партии роста», которые раньше вообще не были представлены. Координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров рассказал «Медузе», что объединение получило 139 депутатских мандатов. Ранее он
объяснил
, как получилось добиться такого результата.
Фото в анонсе: Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA
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