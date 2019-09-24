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Голоса на муниципальных выборах в Петербурге считали две недели. Вот результат

Источник: Meduza
24 сентября Санкт-Петербургская избирательная комиссия <a href="https://paperpaper.ru/papernews/2019/09/24/v-peterburge-oficialno-podveli-itog/" target="_blank">подвела</a> итоги муниципальных выборов, состоявшихся более двух недель назад — 8 сентября (подсчет проходил с <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/12/my-prevratilis-v-banditskiy-kandidatskiy-peterburg" target="_blank">масштабными нарушениями</a>). По итогам выборов «Единая Россия» потеряла более двухсот мандатов, зато в муниципальных советах получили места кандидаты «Яблока» и «Партии роста», которые раньше вообще не были представлены. Координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров рассказал «Медузе», что объединение получило 139 депутатских мандатов. Ранее он <a href="https://meduza.io/feature/2019/09/16/my-ponyali-chto-mozhem-pobezhdat" target="_blank">объяснил</a>, как получилось добиться такого результата.
24 сентября Санкт-Петербургская избирательная комиссия подвела итоги муниципальных выборов, состоявшихся более двух недель назад — 8 сентября (подсчет проходил с масштабными нарушениями). По итогам выборов «Единая Россия» потеряла более двухсот мандатов, зато в муниципальных советах получили места кандидаты «Яблока» и «Партии роста», которые раньше вообще не были представлены. Координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров рассказал «Медузе», что объединение получило 139 депутатских мандатов. Ранее он объяснил, как получилось добиться такого результата.

Фото в анонсе: Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA