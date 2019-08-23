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Приземлившийся на кукурузном поле A321 разрезают на части. Фотография

Источник: Meduza
Самолет A321 «Уральских авиалиний», <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/15/piloty-uralskih-avialiniy-posadili-airbus-na-kukuruznoe-pole-srazu-posle-vzleta-eto-kruche-chuda-na-gudzone" target="_blank">совершивший аварийную посадку</a> 15 августа, начали разрезать на части, чтобы вывезти с кукурузного поля. На борту A321, который при вылете из Жуковского <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/19/kak-samolety-gotovyat-k-stolknoveniyam-s-ptitsami-i-pochemu-eto-vse-ravno-ne-pomogaet" target="_blank">столкнулся со стаей птиц</a>, находились около 230 человек. Все пассажиры и <a href="https://meduza.io/feature/2019/08/15/reshenie-menyalos-neskolko-raz-komandir-ekipazha-a321-rasskazal-ob-avariynoy-posadke-v-zhukovskom" target="_blank">члены экипажа</a> выжили. Самолет восстановлению не подлежит.
Самолет A321 «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку 15 августа, начали разрезать на части, чтобы вывезти с кукурузного поля. На борту A321, который при вылете из Жуковского столкнулся со стаей птиц, находились около 230 человек. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Самолет восстановлению не подлежит.
Дмитрий Серебряков / EPA / Scanpix / LETA