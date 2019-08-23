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Приземлившийся на кукурузном поле A321 разрезают на части. Фотография
14:17, 23 августа 2019
Источник: Meduza
Самолет A321 «Уральских авиалиний»,
совершивший аварийную посадку
15 августа, начали разрезать на части, чтобы вывезти с кукурузного поля. На борту A321, который при вылете из Жуковского
столкнулся со стаей птиц
, находились около 230 человек. Все пассажиры и
члены экипажа
выжили. Самолет восстановлению не подлежит.
Дмитрий Серебряков / EPA / Scanpix / LETA
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