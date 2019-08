Общественное пространство «Яма» в Москве обнесут трехметровым забором. Техзадание мэрии

Издание The Village показало рендеры забора, который планируется установить вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади в Москве. В последние месяцы в «Яме» неоднократно задерживали людей; кроме того, там предположительно действовал серийный отравитель. О том, что общественное пространство могут обнести забором, 9 августа сообщил муниципальный депутат Виктор Котов со ссылкой на ответ прокуратуры Басманного района Москвы. Источник The Village из департамента культуры московского правительства утверждает, что ограждение вокруг «Ямы» может появиться уже ко Дню города, который в Москве будут отмечать 7 и 8 сентября. Согласно техзаданию, забор будет иметь минимум три метра в высоту. При этом формально его разрабатывают как «мобильную декоративную конструкцию» с тремя вариантами оформления: с баннерами ко Дню города, в стиле «стимпанк» и в виде «фитостены». «Заказчик проекта сказал, что забор должен быть интерактивным, „чтобы народ не интерпретировал его как ограничение свободы“», — рассказал источник The Village.