В Москве в общественном пространстве «Яма» задержали 14 человек

Полиция Москвы вечером 5 июля задержала 14 человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади, сообщает «МБХ медиа». Среди задержанных оказался журналист Максим Кондратьев, уточняет «ОВД-Инфо».

Задержания начались после того, как в «Яму» пришли активисты движения «Лев против», выступающие против курения и распития алкоголя в общественных местах. Активисты показывали полицейским, кого задерживать.

Полиция задерживала тех, кто распивал спиртные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «МБХ медиа» сообщает, что среди задержанных есть те, кто ничего не распивал при полиции или активистах.

Общественное пространство «Яма» вновь открылось в Москве 4 июля после нескольких дней реставрации.