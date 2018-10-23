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«Космос — это поле битвы». Вице-президент США — о планах создания космических войск

Meduza
Вице-президент США Майк Пенс 23 октября ответил на вопросы журналистов The Washington Post о планах американской администрации <a href="https://meduza.io/feature/2018/06/19/ssha-sozdast-svoi-kosmicheskie-voyska-zachem-oni-nuzhny-budut-zvezdnye-voyny" target="_blank">создать космические войска</a>. Он заявил, что эти планы пользуются широкой поддержкой в США. По словам Пенса, милитаризация космоса началась с момента запуска первого искусственного спутника на орбиту Земли.
Вице-президент США Майк Пенс 23 октября ответил на вопросы журналистов The Washington Post о планах американской администрации создать космические войска. Он заявил, что эти планы пользуются широкой поддержкой в США. По словам Пенса, милитаризация космоса началась с момента запуска первого искусственного спутника на орбиту Земли.

Фото в анонсе: Ting Shen / Xinhua / imago / Scanpix / LETA