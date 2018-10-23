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«Космос — это поле битвы». Вице-президент США — о планах создания космических войск
Meduza
15:23, 23 октября 2018
Вице-президент США Майк Пенс 23 октября ответил на вопросы журналистов The Washington Post о планах американской администрации
создать космические войска
. Он заявил, что эти планы пользуются широкой поддержкой в США. По словам Пенса, милитаризация космоса началась с момента запуска первого искусственного спутника на орбиту Земли.
Фото в анонсе: Ting Shen / Xinhua / imago / Scanpix / LETA
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