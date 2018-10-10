Угрожавший взрывом у Кремля похвалил генерала Золотова за смелость. Цитата
Meduza
07:37, 10 октября 2018
Предприниматель Дмитрий Шалай, арестованный за угрозы взорвать машину с газовым баллоном на Васильевском спуске, заявил, что лично убедился в смелости главы Росгвардии, который вел с ним переговоры и убедил сдаться полиции. Заявление задержанного передал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, посетивший Шалая в московском СИЗО «Бутырка». Ранее в соцсетях активно высказывали сомнения, что Виктор Золотов участвовал в предотвращении взрыва у Кремля.
Фото в анонсе: Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA