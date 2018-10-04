В Росгвардии рассказали, как Виктор Золотов лично обезвредил опасного нарушителя. А всех, кто не поверил, пригласили на Северный Кавказ

3 октября 41-летний бизнесмен из Приморья Дмитрий Шалай въехал на «Мерседес Гелендваген» на Васильевский спуск и пригрозил взорвать газовый баллон, если не встретится с президентом Владимиром Путиным или главой Росгвардии Виктором Золотовым. После беседы с «представителями руководства правоохранительных органов» Шалай сдался, заявили в МВД. На другой день выяснилось, что газовый баллон, который бизнесмен действительно привез с собой, был пуст.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, еще недавно работавший советником главы Росгвардии, сообщил, что Шалай сдался после встречи с Золотовым. По словам Хинштейна, он хотел встретиться с генералом, чтобы через него сообщить Путину «о беззакониях» во ФСИН. Хинштейн рассказал, что Золотов «подъехал на место, сел в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться», а затем вместе с нарушителем достал из машины газовый баллон.

Необходимое дополнение: злоумышленник сдался именно после разговора с директором Росгвардии В.Золотовым. Вряд ли те, кто поливают генерала грязью, отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку, угрожающему взорвать себя вместе с машиной. https://t.co/B4aIIVPj9a — Александр Хинштейн (@Khinshtein) October 3, 2018

Пользователи соцсетей заподозрили, что у Кремля устроили инсценировку, а роль Шалая исполнил актер. Видео или фото, подтверждающие, что Золотов участвовал в операции, так и не опубликовали. Сам Хинштейн отказался предоставить доказательства, отметив, что «отвечает за свои слова».

А это - баллон с газом, который, действительно, находился в багажнике «Мерседеса». pic.twitter.com/zRPkyeyrbt — Александр Хинштейн (@Khinshtein) October 3, 2018

Днем 4 октября Росгвардия официально заявила, что Золотов действительно лично вел переговоры на Васильевском спуске, но «не участвовал в срежиссированных действиях и PR-акциях». В ведомстве сообщили, что он приехал, узнав о случившемся от спецслужб, и «вступил в словесный контакт с нарушителем». Золотов пообещал, что расскажет Путину о проблемах, на которые указал Шалай. Когда водитель сообщил, где находится взрывчатка, Золотов «лично открыл дверь, извлек тяжелый рюкзак и газовый баллон с заднего сиденья» и передал спецслужбам.

В сообщении Росгвардии отмечается, что Золотов пригласил всех «искателей альтернативных точек зрения» [на его переговоры с нарушителем] посетить вместе с ним Северный Кавказ, преодолеть несколько горных перевалов и «ощутить всю прелесть» работы бойцов Росгвардии.