Васильевский спуск в Москве оцепили из-за водителя, угрожающего совершить самоубийство

На Васильевском спуске в Москве мужчина угрожает совершить самоубийство, сообщил источник «Интерфаксу».

По словам собеседника агентства, мужчина на автомобиле «Мерседес-Гелендваген» пытался проехать под запрещающий знак на Красную площадь.

«Он требует встречи с руководством страны и угрожает покончить с собой», — сказал источник, добавив, что полиция ведет с ним переговоры.

Автомобиль, по словам корреспондента «Интерфакса», стоит возле храма Василия Блаженного, Васильевский спуск оцеплен.

По данным телеграм-канала 112, водитель автомобиля — 41-летний житель Приморья. Он заявляет, что в автомобиле спрятан баллон с газом и угрожает его взорвать. По версии «Мэша», водитель требует встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Обновлено: в ГУ МВД по Москве сообщили, что мужчина, угрожавший покончить с собой, добровольно сдался полиции. Ему назначена медико-психиатрическая экспертиза.