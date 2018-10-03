Васильевский спуск в Москве оцепили из-за водителя, угрожающего совершить самоубийство
На Васильевском спуске в Москве мужчина угрожает совершить самоубийство, сообщил источник «Интерфаксу».
По словам собеседника агентства, мужчина на автомобиле «Мерседес-Гелендваген» пытался проехать под запрещающий знак на Красную площадь.
«Он требует встречи с руководством страны и угрожает покончить с собой», — сказал источник, добавив, что полиция ведет с ним переговоры.
Автомобиль, по словам корреспондента «Интерфакса», стоит возле храма Василия Блаженного, Васильевский спуск оцеплен.
По данным телеграм-канала 112, водитель автомобиля — 41-летний житель Приморья. Он заявляет, что в автомобиле спрятан баллон с газом и угрожает его взорвать. По версии «Мэша», водитель требует встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым.
Обновлено: в ГУ МВД по Москве сообщили, что мужчина, угрожавший покончить с собой, добровольно сдался полиции. Ему назначена медико-психиатрическая экспертиза.