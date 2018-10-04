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Виктор Золотов лично предотвратил щелчок Таноса и нашествие Тохтамыша, в планах — снять кошку с дерева. Только мемы (едкие)

Meduza
10:03, 4 октября 2018

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что глава Росгвардии Виктор Золотов лично предотвратил взрыв автомобиля на Васильевском спуске в центре Москвы. По словам Хинштейна, водитель — бизнесмен из Приморского края — обещал взорвать машину с газовым баллоном, если ему не позволят поговорить с Владимиром Путиным или Виктором Золотовым. Депутат утверждает, что глава Росгвардии приехал на место, сел в машину к предпринимателю и уговорил его сдаться, после чего они вместе достали баллон из машины. Мужчину, по сообщениям депутата, задержали полицейские.

Пользователи соцсетей не поверили в героический поступок Золотова — и предложили свои варианты того, что действительно мог лично предотвратить глава Росгвардии. Ему также припомнили вызов Алексея Навального на дуэль и обещание сделать из оппозиционного политика «сочную отбивную».

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