Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что глава Росгвардии Виктор Золотов лично предотвратил взрыв автомобиля на Васильевском спуске в центре Москвы. По словам Хинштейна, водитель — бизнесмен из Приморского края — обещал взорвать машину с газовым баллоном, если ему не позволят поговорить с Владимиром Путиным или Виктором Золотовым. Депутат утверждает, что глава Росгвардии приехал на место, сел в машину к предпринимателю и уговорил его сдаться, после чего они вместе достали баллон из машины. Мужчину, по сообщениям депутата, задержали полицейские.

Пользователи соцсетей не поверили в героический поступок Золотова — и предложили свои варианты того, что действительно мог лично предотвратить глава Росгвардии. Ему также припомнили вызов Алексея Навального на дуэль и обещание сделать из оппозиционного политика «сочную отбивную».

«Лично предотвратил…»

Говорят, именно Золотов уговорил Таноса не уничтожать вторую половину Вселенной. — Росмемнадзор (@OVCIOM) October 4, 2018

Виктор Золотов пришел на Вести FM и предотвратил взрыв желудочного баллона. — Худая проза (@yaprns) October 4, 2018

хочу чтобы Золотов лично предотвратил мой эмоциональный взрыв — Там мой бывший (@tanek1994) October 4, 2018

Единственное, что действительно может делать Золотов лично, это носить чемодан. Остальное постановка. — Безвестник (@bezvestnik) October 4, 2018

Золотов уговорил смертника отказаться от его намерении предложив ему своих сочных котлет — roodvoorn (@roodvoorn) October 4, 2018

Золотов лично предотвратил взрыв Кремля, нашествие Токтамыша , Наполеона и Смутное время. — Sakt (@Sakt59) October 4, 2018

Многие увидели в Золотове настоящего супергероя

Глава Росгвардии Золотов (в костюме человека-паука) лично предотвратил взрыв у Кремля. Навальный, ты где, выходи на бой! Зачем ты прячешься в тюрьме!? — Ivan Semyonov (@Sem7ser) October 4, 2018

Что это там в небесах!!!?

- Это птица?!!!

- Это самолет?!!!

- Нет! Это Золотов!!!! https://t.co/ALcNu7orAr — Сегодня, но только в... (@todaybutonlyin) October 4, 2018

Гроза террористов, герой нашего времени, он как "Рэмбо: все крови", только в тыщу раз более матёрый, Чак Норрис падает в обморок при его упоминании, ИГИЛовцы принимают христианство увидив лишь его фотографию! Вот он, современный русский богатырь! pic.twitter.com/oBlDHuD34e — Кот Матроскин ✌ (@_MATPOCKuH) October 4, 2018

Это вроде тоже как Золотов - https://t.co/KKGErjNXR6

Подплыл в космическом акваланге, установил магнитную мину (собственной конструкции). — Goodman Anatolytch (@CheKhoD) October 4, 2018

Пользователи разузнали дополнительные подробности инцидента на Васильевском спуске

Разорвал у себя на груди рубаху, а под ней сияет тельняшка матроса. Стреляй в меня, сказал Золотов. Стреляй мне в сердце! Но в обиду федераску я не дам! https://t.co/owgpIhiSME — ¯\_(ツ)_/¯ 🇪🇺 (@Neiswestnij) October 4, 2018

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Оперативная съемка...

Золотов уговорил сдаться мужчину, заявившего о взрывном предмете в Москвеhttps://t.co/LCqpiLYbe2 pic.twitter.com/YONJmN2Kvo — aleksandr (@AVGoverdovskiy) October 4, 2018

Виктор Золотов лично уговорил сдаться мужчину, который угрожал взорвать свой автомобиль на Васильевском спуске

Чисто по-пацански, вызвал его раз на раз и сделал из него сочную отбивную, надавал по заднице, что тот печенью прочувствовал, что он гнилой изнутри, и перекати поле. — Пряничные уточки (@Ducks_Tula) October 4, 2018

Вокруг слишком много несправедливости, а Золотов — один

Говорят, что завтра Золотов планирует лично снять кошку с дерева, перевести бабушку через дорогу и спасти детей на пожаре. — Росмемнадзор (@OVCIOM) October 4, 2018

Выяснилось, что глава Росгвардии лично сражался с ИГ. Есть видео