«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Президент России Владимир Путин встретился на спортивном форуме в Ульяновске с бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который 7 октября победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC, а после этого выпрыгнул из клетки и устроил драку со спарринг-партнером Макгрегора. Позже он принес извинения, заявив, что его спровоцировали высказывания соперника в адрес его семьи, религии и страны. Путин на встрече с Нурмагомедовым отметил, что спортсмен решил главную задачу — выиграл бой с Макгрегором «достойно и убедительно». Также российский президент высказал надежду, что Нурмагомедов и Макгрегор помирятся.



