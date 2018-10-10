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«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Meduza
16:33, 10 октября 2018

Президент России Владимир Путин встретился на спортивном форуме в Ульяновске с бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который 7 октября победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC, а после этого выпрыгнул из клетки и устроил драку со спарринг-партнером Макгрегора. Позже он принес извинения, заявив, что его спровоцировали высказывания соперника в адрес его семьи, религии и страны. Путин на встрече с Нурмагомедовым отметил, что спортсмен решил главную задачу — выиграл бой с Макгрегором «достойно и убедительно». Также российский президент высказал надежду, что Нурмагомедов и Макгрегор помирятся.


Фото в анонсе: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY / Sipa USA / Vida Press

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