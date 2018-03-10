Митинг против мусорного полигона в Волоколамске. Фотография

В Волоколамском районе Подмосковья прошла акция протеста против мусорного полигона «Ядрово». В митинге, в числе прочих, приняла участие кандидат в президенты Ксения Собчак. Жители Волоколамска жалуются на сильный запах от полигона. С 7 марта в Волоколамском районе введен режим ЧС, хотя местные власти утверждают, что предельно допустимые концентрации опасных веществ не превышены, и опасности для жителей нет. Губернатор Подмосковья поручил решить проблему неприятных запахов с мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском в течение трех месяцев.

Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA